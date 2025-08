Australische und neuseeländische Menschenrechtskommissionen und FIFA veröffentlichen Risikobeurteilung

Die australische Menschenrechtskommission, die FIFA (Fédération Internationale de Football Association) und die neuseeländische Menschenrechtskommission haben heute für die nächste Ausgabe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, die 2023 in Australien und Aotearoa/Neuseeland stattfinden wird, eine menschenrechtliche Risikobeurteilung veröffentlicht. Getreu dem Bekenntnis der FIFA zum Schutz und zur Förderung von Menschenrechten, Vielfalt, Kinderschutz und Inklusion mithilfe des Fussballs wurden dabei mögliche negative Auswirkungen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ auf die Menschenrechte von Spielerinnen, Zuschauern, Arbeitnehmern und lokalen Gemeinschaften in Australien und Aotearoa/Neuseeland analysiert.

Einbezogen wurden auch die Einschätzungen einer Reihe von Interessengruppen, darunter über 100 Menschenrechtsexperten und -organisationen, zum angemessenen Umgang mit Arbeitnehmern und ehrenamtlichen Helfern in den beiden Austragungsländern sowie zum Schutz und zum Wohlbefinden von Spielerinnen, Arbeitnehmern und Zuschauern im Hinblick auf eine inklusive Veranstaltung, an der alle teilnehmen können. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf den Schutz von besonders gefährdeten Personen wie Kindern, Jugendlichen, Frauen, indigenen Gemeinschaften, kulturell und sprachlich vielfältigen Gemeinschaften, Personen mit Behinderungen und LGBTQI+ gelegt. Im Rahmen der Beurteilung wurde eine Reihe von Empfehlungen in verschiedenen Schlüsselbereichen formuliert, etwa hinsichtlich Rechten von Athletinnen, Arbeitnehmer- und Arbeitsrechten, Barrierefreiheit, sozialer Inklusion, Gleichstellung der Geschlechter, Diskriminierungsverbot sowie Kinderschutz.

Joyce Cook, FIFA-Direktorin für soziale Verantwortung und Bildung, erklärte: "Getreu dem Bekenntnis der FIFA zum Schutz der Menschenrechte sowie zum sozialen Engagement mithilfe des Fussballs begrüßen wir diese Beurteilung seitens der australischen und neuseeländischen Menschenrechtskommission sowie die Empfehlungen für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023. Neben den laufenden FIFA-Programmen und -Initiativen in diesem Bereich, einschließlich des breiten Engagements zum Kinderschutz, ist diese gemeinsam mit den gastgebenden Ländern vorgenommene Beurteilung ein wichtiger erster Schritt und knüpft an die Menschenrechtsvorgaben an, die bereits Gegenstand des Bewerbungsverfahrens waren. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den beiden Menschenrechtskommissionen in Australien und Neuseeland sowie weiteren Interessengruppen, damit die nächste Ausgabe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft im Jahr 2023 nicht nur für alle Beteiligten sicher und inklusiv wird, sondern mithilfe der einzigartigen Kraft des Fussballs auch ein positives und nachhaltiges soziales Vermächtnis schafft."

"Die australische Menschenrechtskommission hat eng mit der FIFA und der neuseeländischen Menschenrechtskommission zusammengearbeitet, um die Menschenrechte bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 zu verankern", sagte Kate Jenkins, Beauftragte für Geschlechterdiskriminierung. "Bei der menschenrechtlichen Risikobeurteilung wurden einige Bereiche erkannt, die für beide gastgebenden Länder maßgebend sind und im Rahmen der Planung für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 proaktiv angegangen werden können. Dazu gehören etwa die Förderung von Vielfalt und Inklusion, der Kinderschutz sowie Arbeitnehmerrechte sowohl in den beiden Austragungsländern als auch weltweit." "Zusammen mit der FIFA setzen wir alles daran, dass die Menschenrechte im Turnier fest verankert sind, für Sportmegaveranstaltungen neue Maßstäbe gesetzt werden und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft für Spielerinnen, Arbeitnehmer und Zuschauer sicher, inklusiv und unterhaltsam ist." "Dies wird zu einem wichtigen Vermächtnis, wenn die Gleichstellung der Geschlechter sowie die Menschenrechte im internationalen Rampenlicht stehen werden."