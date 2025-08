Hospitality-Pakete für FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ ab USD 170

FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura sagte: „Ein vielfältiges und erfolgreiches Marketingprogramm ist eines der wichtigsten strategischen Ziele der FIFA. Mit einem breit gefächerten Angebot für Fussballfans und der Reinvestition der Einnahmen in den Frauenfussball wollen wir den Sport in diesem Jahr in neue Sphären hieven. Wir freuen uns, Sie im Juli und August bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft und dem Hospitality-Programm zu begrüssen, das sich an Fans und Unternehmen richtet, die sich für ein exklusives, kurzweiliges Erlebnis interessieren.“