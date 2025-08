FIFA und Optus: Kräftebündeln für den Frauensport und Inspiration der nächsten Generation

Eine der größten Unterstützermarken des Frauensports in Australien

Diese Partnerschaft stellt eine bedeutende Weiterentwicklung von Optus' Engagement für den Frauensport dar, mit dem das Unternehmen die nächste Generation inspirieren will. Optus Sport fungiert bereits als offizieller Sender des Turniers.

Durch die Ausweitung der Förderung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ verstärkt Optus sein ohnehin großes Engagement für den Frauensport und positioniert sich als einer seiner größten Fürsprecher in Australien.Als offizieller Förderer wird Optus nun sein Angebot an Telekommunikationsdiensten bewerben, während Optus Sport gleichzeitig als offizieller Sender aller 64 Spiele fungiert. Die Partnerschaft soll die Australier begeistern, denn dieses kulturelle Ereignis dürfte auch in den kommenden Jahren noch einen prägenden Eindruck im Land hinterlassen.