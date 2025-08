FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ zielt auf über 100.000 Fans für spektakulären ersten Spieltag

Australiens Auftaktspiel gegen die Republik Irland am 20. Juli im Australia-Stadion in Sydney/Gadigal, dem grössten Stadion der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™

Eröffnungsfeier und -spiel am 20. Juli im Eden Park in Auckland/Tāmaki Makaurau

Das erste Spiel der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ in Australien wird gigantisch, wenn Gastgeber Australien im Australia-Stadion in Sydney/Gadigal – der grössten WM-Arena – auf die Republik Irland trifft.

Die Partie Australien – Republik Irland ist nach wie vor auf Donnerstag, 20. Juli, um 20.00 Uhr AEST angesetzt. Los geht die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ zuvor mit der Eröffnungsfeier und dem Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen um 19.00 Uhr NZST im Eden Park in Auckland/Tāmaki Makaurau. Der Wechsel des Spielorts der Auftaktpartie von Australien entspricht dem Wunsch, so vielen Fans wie möglich den Zugang zu ermöglichen, sowie dem Bekenntnis der FIFA zu einer wahrhaftig grossen Frauen-Weltmeisterschaft.

Dem Beschluss vorausgegangen sind eine Analyse der sportlichen und betrieblichen Auswirkungen sowie umfassende Konsultationen und Absprachen mit den wichtigsten Interessengruppen. "Die FIFA setzt alles daran, in diesem Jahr die grösste und beste Frauen-Weltmeisterschaft zu organisieren. Mit ihrer Farbenpracht, ihrer Begeisterung und ihrer Stimmung in den Stadien spielen die Fans für den Erfolg des Turniers eine entscheidende Rolle", betonte FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura. "Aus diesem Grund haben wir beschlossen, das Eröffnungsspiel für mehr als 100 000 Fans zu öffnen und den Fans mehr Möglichkeiten zu bieten, sich zu Beginn eines unvergesslichen Monats an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft zu beteiligen." Ticketkäufer werden per E-Mail darüber informiert, dass das Spiel verlegt wurde und ihre Tickets ungeachtet des neuen Orts gültig bleiben.