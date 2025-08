Commonwealth Bank offizieller Förderer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™

Commonwealth Bank offizieller Förderer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

Grösster Geschäftsinvestor in den Frauensport in Australien

Lancierung eines CommBank-Programms für die Spielereskorte bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

Die Commonwealth Bank (CommBank) wird offizieller Förderer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ und bekräftigt damit ihre Unterstützung und ihr finanzielles Engagement für den Frauenfussball. Mit der Unterstützung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ avanciert die CommBank zum grössten Geschäftsinvestor in den Frauensport in Australien und unterstreicht damit das Wachstum und die Entwicklung des Frauenfussballs nicht nur vor Ort, sondern rund um die Welt. Zusammen mit der FIFA wird die CommBank zahlreiche Initiativen und Aktionen mit Blick auf die grösste Frauensportveranstaltung der Welt lancieren. Zu nennen ist insbesondere das CommBank-Programm für die Spielereskorte bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™, bei dem Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren die Spielerinnen vor den Spielen aufs Spielfeld begleiten und damit in den Genuss eines unvergesslichen Erlebnisses kommen.

FIFA-Frauenfussballdirektorin Sarai Bareman sagte: "Mit ihren Investitionen in den australischen Fussball seit 2021 unterstreicht die Commonwealth Bank ihren Willen, die Beteiligung am Frauenfussball zu steigern, neue Chancen zu eröffnen und Führungsstärke zu fördern. Da auch die FIFA-Frauenfussballstrategie diese Ziele verfolgt, ist diese Partnerschaft nur logisch. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der Commonwealth Bank in den nächsten Monaten, um Kinder und Gemeinschaften mit dem Frauenfussball zu begeistern."

Monique Macleod, Exekutivdirektorin für Marketing und Unternehmensfragen bei der Commonwealth Bank, betonte: "Der Frauensport in Australien und rund um die Welt erlebt spannende Zeiten. Mit 64 Spielen in Australien und Neuseeland ist die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft die grösste Frauensportveranstaltung der Welt. Nachdem wir über unsere Partnerschaften mit dem Fussball- und dem Cricketverband Australiens seit fast 25 Jahren in den Frauensport investieren, bekräftigen wir mit dieser Partnerschaft unser Engagement für den australischen Fussball von der Kinder- bis zur Elitestufe."

Sam Kerr, Spielführerin des australischen Nationalteams, erklärte: "In meiner Kindheit hatte der Frauenfussball noch nicht die Präsenz und Unterstützung, die er heute geniesst. Dass ein Unternehmen wie die CommBank die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 unterstützt, zeigt, wie weit wir gekommen sind. Mit der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 möchte ich allen Mädchen in Australien zeigen, dass wir mit dem Fussball viel erreichen können."