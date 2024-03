Bestätigung des Spielplans der Olympischen Fussballturniere Paris 2024

Daten, Zeiten und Spielorte aller 58 Partien bei den Spielen 2024 in Frankreich bekannt

Austragung der beiden Turniere in sieben französischen Städten

Dauer der Olympischen Fussballturniere vom 24. Juli bis zum 10. August 2024

Die Spielpläne der Olympischen Fussballturniere der Frauen und der Männer bei den Olympischen Spielen Paris 2024 stehen fest. Erstmals überhaupt enden die Turniere mit dem Finale der Frauen.

Die Turniere, die bei den Frauen mit zwölf und bei den Männern mit 16 Teams durchgeführt werden, beginnen am Mittwoch, 24. Juli 2024, und enden am Samstag, 10. August, im Pariser Prinzenpark. 2024 werden die Olympischen Fussballturniere erstmals überhaupt mit dem Frauenfinale abgeschlossen. Dieses ist am Samstag, 10. August 2024, angesetzt, während das Finale der Männer am Vortag (Freitag, 9. August) ausgetragen wird. Beim Frauenturnier wird es zudem als weitere Neuerung keine Spiele hintereinander im gleichen Stadion mehr geben. Stattdessen werden alle Partien einzeln ausgetragen.

FIFA-Präsident und IOC-Mitglied Gianni Infantino sagte: "Die FIFA freut sich, die Spielpläne für die Olympischen Fussballturniere bei den fantastischen Sommerspielen in zwei Jahren zu präsentieren. Wir freuen uns ganz besonders, dass die Olympischen Fussballturniere erstmals überhaupt mit dem Finale der Frauen enden und jedes Frauenspiel eine Attraktion für sich ist." "Mit Frankreich als Kulisse wird diese Premiere noch einzigartiger, denn es ist ein Land, das sowohl im Männer- als auch im Frauenfussball eine sehr lange und glorreiche Tradition hat, schon einige der denkwürdigsten FIFA-Wettbewerbe wie die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019 organisiert hat und in dem die FIFA kürzlich wieder eine Niederlassung eröffnet hat, um ihre 211 Mitgliedsverbände noch besser zu unterstützen. Wir können die Spiele 2024 in Paris kaum erwarten."

Gemäss dem bestätigten Spielplan finden elf Spiele in Paris statt, während sich die restlichen Begegnungen auf die übrigen sechs Spielorte in ganz Frankreich (Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nizza und Saint-Etienne) verteilen. Gastgeber Frankreich eröffnet am 24. Juli um 21.00 Uhr MEZ in Marseille das Olympische Fussballturnier der Männer, während die Französinnen am 25. Juli um 21.00 Uhr MEZ in Lyon ins Turnier starten, wo bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019™ sowohl die Halbfinalspiele als auch das Finale über die Bühne gingen.