Qatar Airways offizieller Partner und offizielle Fluggesellschaft der FIFA bis 2022

Die Partnerschaft ist eines der größten Sponsorings im Sport und für Qatar Airways die größte überhaupt. Sie ist eine logische Fortsetzung des Sponsorings großer Sportklubs und -veranstaltungen durch Qatar Airways auf der ganzen Welt. Dazu zählen die Partnerschaften mit dem FC Barcelona und dem FC Al-Ahli in Saudiarabien, den Formel-E-Rennen in Paris und New York sowie mit der Radweltmeisterschaft, die zuletzt in Doha (Katar) stattfand.