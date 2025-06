Mengniu offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

Das Unternehmen, das bereits offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ war, wird in den Stadien der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ Marken- und Werbeaktionen durchführen. Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ wird Mengniu zudem auch auf den Online- und Mobilkanälen der FIFA präsent sein.

FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura sagte zur Vereinbarung: „Die FIFA freut sich, Mengniu wieder als offiziellen Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft an Bord zu haben. Mengniu trägt mit seinen Nahrungsmitteln zu einer gesünderen und nachhaltigeren Welt bei und vertritt damit die gleichen Werte wie die FIFA, die sich mit Fussball und Fairness ebenfalls für die Gesundheit einsetzt. Wir freuen uns, im Hinblick auf eine wahrlich einzigartige FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 noch enger mit Mengniu und dem chinesischen Markt zusammenzuarbeiten.“

„Mit fortwährenden Investitionen in erstklassige Sportveranstaltungen will Mengniu enge Beziehungen zu seinen Konsumenten knüpfen, für Fairness werben sowie eine aktive Beteiligung von Fussballanhängern und der breiten Gesellschaft fördern“, betonte Jeffrey Minfang Lu, der Geschäftsführer des Mengniu-Konzerns. „Wir setzen damit unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit der FIFA bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland fort und bekräftigen unseren Fünf-Jahres-Plan, mit dem wir Mengniu als internationalen Marktführer für Milchprodukte, als Ernährungs- und Gesundheitsplattform, als Konzern, der für eine starke Unternehmenskultur und eine nachhaltige Entwicklung steht, sowie als weltweit populäre Marke etablieren wollen.“