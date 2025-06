Wiederaufnahme der FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola

Nach einer Abschiedsveranstaltung im Home of FIFA in der Schweiz wird die Trophäe ihre Weltreise in Seoul (Republik Korea) fortsetzen

Die zweite und letzte Etappe der diesjährigen FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola begann heute in Seoul, Korea Republik, nach dem Start am FIFA-Sitz in Zürich im Beisein von Gilberto Silva, Weltmeister von 2002. Erstmals haben alle 32 qualifizierten Länder die Möglichkeit, die grösste Auszeichnung im Fussball mit eigenen Augen zu sehen, ehe die faszinierende Tournee wenige Tage vor dem Beginn der grössten Show auf Erden am 20. November 2022 in Doha (Katar) endet. Dank dem langjährigen FIFA-Partner Coca-Cola tourt die bekannteste Trophäe der Welt schon seit 2006 durch die Welt. Die Ausgabe 2022 gastiert in 51 Ländern und Gebieten, womit Coca-Cola und die FIFA ihrem Ziel, mit dem Pokal bis 2030 alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände zu besuchen, einen grossen Schritt näherkommen. Colin Smith, FIFA-Betriebsdirektor – Weltmeisterschaft, betonte: "Der erste Teil der FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola war ein immenser Erfolg. Die Tournee hat mit der Magie des weltweit grössten Fussballfestivals die Massen in ihren Bann gezogen." "Dank dem erstmaligen Besuch aller für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft qualifizierten Länder erhält die Tournee noch mehr Schwung und bietet Fans jeden Alters einen Vorgeschmack auf die Begeisterung bei der WM. Wir hoffen, dass sie alle mit uns später in diesem Jahr in Katar mitfeiern werden."