Vergrößerung des WM-Kaders auf 26 Spieler vom FIFA-Ratsausschuss bewilligt

73. FIFA-Kongress

Der 73. FIFA-Kongress wird am 16. März 2023 in Kigali (Ruanda) abgehalten. Bei diesem Kongress erfolgt auch die FIFA-Präsidentschaftswahl. Die entsprechende Ausschreibung wurde vom FIFA-Rat bei dessen Sitzung vom 30. März 2022 verabschiedet. In Kigali fand im Oktober 2018 bereits eine Sitzung des FIFA-Rats statt.