FIFA-Ratsausschuss beschliesst erste Sofortmassnahmen infolge des Kriegs in der Ukraine

Die FIFA möchte noch einmal mit Nachdruck betonen, dass sie den Einsatz von Gewalt durch Russland bei dessen Invasion in die Ukraine verurteilt. Gewalt ist nie eine Lösung. Die FIFA bekundet ihre tief empfundene Solidarität mit allen von den aktuellen Geschehnissen in der Ukraine betroffenen Menschen. Die FIFA erneuert ihren Appell, dringend mit einem konstruktiven Dialog wieder für Frieden zu sorgen. Die FIFA steht weiterhin in engem Austausch mit dem ukrainischen Fussballverband sowie Mitgliedern der Fussballgemeinschaft in der Ukraine, die um Unterstützung zum Verlassen des Landes gebeten haben, so lange der aktuelle Konflikt anhält.