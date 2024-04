Perfekte Spielfelder für 2026 dank FIFA-Spielfeldforschungsprojekt

„Wir müssen dafür sorgen, dass alle Spielfelder möglichst gleich aussehen und einheitliche Spielbedingungen bieten. Ob ein Stadion in Kanada, im mittleren Westen in den USA oder in den Bergen Mexikos, wir wollen, dass die Spieler alle die gleiche Unterlage unter den Füssen haben. Einheitliche Spielbedingungen für die Spieler sind für uns das oberste Ziel“, erklärte Ferguson. Herausforderungen in den 16 Stadien, 84 Trainingsanlagen und 178 Trainingsfeldern sind der Unterhalt des Rasens in voll überdachten Stadien, der Austausch der Kunstrasenfelder, Schwankungen bei den Spielfeldstandards und unterschiedliche Grastypen. Das Team testet auch die Interaktion zwischen Ball und Unterlage, die Spielertraktion sowie den Wartungsaufwand. Auf dem Gelände der UT wurde eine moderne Schattenhalle errichtet, um die Bedingungen in einem überdachten Stadion zu replizieren, während die MSU einen 2100 m2 grossen Asphaltboden verlegte, um einen Rasen auf einem Stadionboden nachzubilden. Dr. John Sorochan, renommierter Professor für Rasenwissenschaft und -management an der UT, verspricht sich vom Forschungs- und Entwicklungsprojekt sowohl einen ökologischen als auch einen wirtschaftlichen Nutzen. „Die Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt“, erklärte Sorochan. „In 16 bis 20 Wochen erntefähige Grasnarben herzustellen, ist entscheidend. Wir können wirklich schnell sein und auch die Transportkosten senken. Theoretisch ist es möglich, eine Anlage näher an urbanen Gebieten zu betreiben, etwa auf einem grossen, freien Parkplatz, um die Grasnarben in der Nähe der Stadien zu züchten und so die Transportkosten zu reduzieren.“ Dr. John Rogers III, Rasenmanagementspezialist der MSU, fügte hinzu: „Wenn wir dies perfektionieren können, ist das ein entscheidender Schritt in der Rasenwissenschaft. Man verbessert die Nachhaltigkeit und in jeder Hinsicht die Kompetenz der Spielfeldmanager, die so in multifunktionalen Stadien verschiedenste Veranstaltungen durchführen können. Alles wird möglich. Deshalb mache ich bei diesem Projekt mit.“