Datum der Auslosung der Concacaf-Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und weitere Einzelheiten bekannt gegeben

Concacaf-Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit 32 Männernationalteams der Concacaf

Auslosung der Qualifikation am 25. Januar 2024 um 19.00 Uhr MEZ am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz)

Drei direkte Startplätze für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und zwei Startplätze für das FIFA-Play-off-Turnier zu vergeben

Die FIFA präsentierte heute Einzelheiten zur Auslosung der Concacaf-Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, das inklusivste FIFA-Turnier der Geschichte, bei dem Millionen von Fans in 16 faszinierende Spielorte in ganz Kanada, Mexiko und den USA pilgern werden.

Durch die Auslosung am 25. Januar 2024 am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) führen Manolo Zubiria, Turnierdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ für die USA, und Sportreporter Alexis Nunes. Ihnen als Auslosungsassistenten zur Seite stehen bei dieser spannenden Veranstaltung die FIFA-Legenden Paulo Wanchope Watson (Costa Rica) und Ricardo Gardner (Jamaika).

Fans auf der ganzen Welt können die Auslosung ab 19.00 Uhr MEZ live auf FIFA+ verfolgen. Auch mehrere FIFA-Sendepartner, die im Vorfeld der Veranstaltung auf FIFA.com bestätigt werden, werden über die Auslosung berichten.

Kanada, Mexiko und die USA sind als Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ direkt für das Turnier qualifiziert und nehmen deshalb nicht an der Concacaf-Qualifikation teil.

Die Concacaf hat das Format der Concacaf-Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bereits am 28. Februar 2023 bekannt gegeben.

An der aus drei Runden bestehenden Qualifikation nehmen wie folgt 32 FIFA- bzw. Concacaf-Mitgliedsverbände teil:

Erste Runde: März 2024, vier Verbände (zwei Spieldaten)

In der ersten Runde treffen die Nationalteams der vier Concacaf-Mitgliedsverbände aufeinander, die in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste vom 21. Dezember 2023 am schlechtesten klassiert waren. Dies sind die Turks- und Caicos-Inseln, Anguilla, die Britischen Jungferninseln und die Amerikanischen Jungferninseln. Ausgehend von der Position dieser Teams in der Weltrangliste ergeben sich folgende Erstrundenbegegnungen:

Turks- und Caicos-Inseln – Anguilla

Britische Jungferninseln – Amerikanische Jungferninseln

Die Begegnungen mit Hin- und Rückspiel werden im internationalen Fenster im März 2024 ausgetragen. Die Gewinner der beiden Begegnungen ziehen in die zweite Runde ein.

Zweite Runde: Juni 2024 und Juni 2025, 30 Verbände (vier Spieldaten)

In der zweiten Qualifikationsrunde treffen die beiden Gewinner der ersten Runde auf die Nationalteams der übrigen 28 teilnehmenden Verbände.

Die 30 Teams werden gemäss der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste vom 21. Dezember 2023 auf Töpfe verteilt.

Bei der Auslosung der Concacaf-Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am 25. Januar 2024 am FIFA-Sitz werden die 30 Teams in sechs Fünfergruppen gezogen, in denen die Teams jeweils einmal gegeneinander spielen (insgesamt vier Spiele, je zwei Heim- und Auswärtsspiele).

Die Zweitrundenspiele finden in den internationalen Fenstern im Juni 2024 und Juni 2025 statt. Nach Abschluss der zweiten Runde ziehen die Gruppensieger und -zweiten (insgesamt zwölf Teams) in die Finalrunde ein.

Finalrunde: September, Oktober und November 2025, zwölf Verbände (sechs Spieldaten)*

* Für die Finalrunde wird nach Abschluss der zweiten Runde eine eigene Auslosung durchgeführt.

Die Finalrunde der Qualifikation bestreiten die Gruppensieger und -zweiten der zweiten Runde (insgesamt zwölf Teams).

Die zwölf Teams werden in drei Vierergruppen eingeteilt. Jedes Team bestreitet je ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen jeden Gruppengegner (insgesamt sechs Spiele, je drei Heim- und Auswärtsspiele).

Die Finalrundenspiele finden in den internationalen Fenstern im September, Oktober und November 2025 statt. Nach Abschluss der Finalrunde qualifizieren sich die drei Gruppensieger direkt für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, zusammen mit den Gastgebern Kanada, Mexiko und USA.

Die zwei besten Gruppenzweiten bestreiten das FIFA-Play-off-Turnier. Damit könnten erstmals acht Concacaf-Teams an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilnehmen.

Nach der CONMEBOL, der AFC und der CAF startet die Concacaf als vierte Konföderation in die Qualifikationsphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.