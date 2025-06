Bekanntgabe des Spielplans für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am 4. Februar

Präsentation des Spielplans der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bei einer Live-TV-Show am Sonntag, 4. Februar 2024, um 15.00 Uhr ET (21.00 Uhr MEZ)

Die Bekanntgabe erfolgt bei einer Livesendung, die in Kanada auf den TSN-, CTV- und RDS-Plattformen, in Mexiko auf Televisa und in den USA auf FOX und Telemundo übertragen wird. Die Digital- und Social-Media-Plattformen der FIFA, inklusive FIFA+, berichten für die Fans rund um die Welt ebenfalls ausführlich über die Veranstaltung. Weitere Informationen zu den Kanälen und Übertragungen werden im Vorfeld auf FIFA.com veröffentlicht.

Bei der Sendung wird die Aufteilung der 104 Spiele des bahnbrechenden Turniers 2026 präsentiert. Enthüllt werden u. a. die Austragungsorte der Eröffnungsspiele in Kanada, Mexiko und den USA, der Gruppenspiele der Gastgeberländer sowie des mit Spannung erwarteten Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, das am Sonntag, 19. Juli 2026, stattfindet.

Die Millionen von Fans erwarten bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ atemberaubende und erstklassige Stadien in 16 faszinierenden Städten in ganz Kanada, Mexiko und den USA (Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Miami, Monterrey, New York New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto und Vancouver).