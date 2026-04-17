„Por Ella“ von Los Ángeles Azules und Belinda als zweite Single des offiziellen Albums zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ veröffentlicht

Neuerscheinung mit mexikanischem Touch für das offizielle WM-Album mit verschiedenen Stilrichtungen und Künstlern

Erste vom mehrfach ausgezeichneten puertoricanischen leitenden Produzenten Tainy herausgebrachte Single

„Por Ella" zweite von mehreren Singles, die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden sollen

Mit der heutigen weltweiten Veröffentlichung von „Por Ella“, der zweiten Single des offiziellen Albums zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, wird die musikalische Reise zur Endrunde fortgesetzt. Mit der stimmgewaltigen Popkünstlerin Belinda, der legendären mexikanischen Cumbia-Band Los Ángeles Azules und der unverkennbaren Handschrift des mehrfachen GRAMMY®-Preisträgers Tainy ist dieses Gemeinschaftsprojekt zusammen mit dem Musikvideo jetzt über Def Jam Recordings auf allen grossen Streamingplattformen verfügbar und wird überall für gute Stimmung sorgen.

Die Veröffentlichung von „Por Ella“, der zweiten Single aus dem offiziellen Albumzur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, markiert einen weiteren Meilenstein des musikalischen Programms für das Turnier. Der neue Titel verbindet moderne Popmusik mit Cumbia-Rhythmen und erweitert so den Soundtrack zur Endrunde 2026 um einen energiegeladenen, weltweiten Hit.

„Es ist eine grosse Ehre, einen Beitrag zum offiziellen WM-Album zu leisten“, so Belinda. „Der Song ‚Por Ella‘ verbindet die Vielfalt unserer Kultur mit der einzigartigen Begeisterung, die nur eine Weltmeisterschaft auslösen kann. Bei diesem Fest kommen nicht nur die Menschen aus Mexiko und Lateinamerika, sondern die ganze Welt zusammen, und ich bin überglücklich, diesen mit viel Leidenschaft entstandenen Titel mit allen teilen zu dürfen.“

Nach der weltweiten Veröffentlichung von „Lighter“, der ersten Single des Albums, wird mit „Por Ella“ ein bahnbrechendes, mehrteiliges Musikprojekt fortgesetzt, das im Vorfeld der grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ der Geschichte präsentiert wird. In den kommenden Wochen können sich die Fans auf weitere Singles freuen, die mit ihrer Vielfalt an Genres, kulturellen Einflüssen und Künstlern dafür sorgen, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

„Es ist eine grosse Ehre für uns, erneut mit Belinda zusammenzuarbeiten, und wir sind glücklich, dass dies im Rahmen eines Musikprojekts mit einer solchen Bedeutung für die internationale Sportwelt geschieht. Zudem sind wir stolz darauf, Mexiko bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zu vertreten. Wir sind uns sicher, dass das Lied alle Fussballfans begeistern und ihnen genauso viel Freude bereiten wird, wie wir bei der Arbeit daran hatten“, so die Mitglieder von Los Ángeles Azules.

Die energiegeladene spanischsprachige Single „Por Ella“ verleiht dem Album einen unverkennbar mexikanischen Touch und greift den Geist des Slogans „De México para el mundo“(„Von Mexiko für die Welt“) auf. Dieser Song bildet den Auftakt zu einer Reihe von Beiträgen des puertoricanischen leitenden Produzenten Tainy zum offiziellen Album, der im Laufe seiner preisgekrönten Karriere bereits mit vielen international bekannten Musikern zusammengearbeitet hat.

„Por Ella“ ist ein weiterer Schritt zur Verwirklichung einer Initiative, die die Vielfältigkeit, Tragweite und Energie des Wettbewerbs mit 48 Teams widerspiegeln soll.