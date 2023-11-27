FIFA Fan Festival™ im WM-Fieber: bereits 2 Millionen Besucher

Zuschaueransturm beim FIFA Fan Festival™ bei den ersten 24 Spielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey mit den meisten Zuschauern

Standorte in Kanada und den USA stets an der Kapazitätsgrenze

Umfangreiches Festivalprogramm mit zahlreichen Attraktionen bis zum 19. Juli

Nicht nur die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, sondern auch das FIFA Fan Festival™ stösst auf ein riesiges Echo und zieht Fans aus aller Welt an, die hier eine einzigartige Atmosphäre und die grösste Show auf Erden miterleben wollen.

13 Spielorte in allen drei Austragungsländern veranstalten im Rahmen des Turniers ein FIFA Fan Festival™ und haben bei dieser einzigartigen globalen Fussballshow schon unzählige Fans empfangen.

Heute wurde beim FIFA Fan Festival™ die Marke von zwei Millionen Besuchern geknackt, nachdem während der ersten Runde, die gestern Dienstag, 17. Juni, zu Ende gegangen ist, 1 992 302 begeisterte Fans verzeichnet worden waren. Die Standorte in Kanada und den USA waren durchwegs an der Kapazitätsgrenze. Die meisten Besucher wurden aber in den drei mexikanischen Spielorten registriert, nämlich insgesamt 527 100 in Mexiko-Stadt, 244 710 in Monterrey sowie 218 424 in Guadalajara.

„Das FIFA Fan Festival ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots für die Fans. Wir freuen uns daher sehr über die vielen Besucher“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Wir wollten in den Austragungsländern Orte schaffen, an denen einheimische und ausländische Fans gemeinsam die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 geniessen, spektakuläre Unterhaltung erleben und lokale Spezialitäten probieren können. Das überwältigende Echo zeugt von der Weitsicht und dem Engagement der einzelnen Spielorte. Wir können es kaum erwarten, in den kommenden Wochen Millionen weiterer Fans zu begrüssen.“

Zum Auftakt des Turniers am Donnerstag, 11. Juni, strömten die Fans auf den Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt, um ihr Team zum Sieg zu tragen. Ebenso beeindruckend war die Stimmung in Monterrey und Guadalajara.

Bereits 24 Stunden zuvor herrschte bei der Übertragung der Countdown-Konzerte in Mexiko-Stadt, Los Angeles und Toronto Hochbetrieb, insbesondere in der kanadischen Stadt, in der die Fans beim FIFA Fan Festival™ die Auftritte von Grössen wie Bryan Adams, The Beaches, Nora Fatehi featuring Sanjoy und Vegedream sowie von AHI und Wyclef Jean verfolgten.

Am 12. Juni, zum Turnierstart von Kanada und den USA, erreichten die Festivals in den beiden Ländern ebenfalls ihre Kapazitätsgrenze.

In den darauffolgenden Tagen zeigte sich das gleiche Bild, insbesondere bei den Festivals in Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami und Vancouver, die alle ein individuell gestaltetes Kultur- und Unterhaltungsprogramm bieten. Grossen Anklang fanden vor allem die musikalischen Darbietungen von Künstlern wie Luis Fonsi (Philadelphia), Pitbull (Miami), Jessie Reyez (Vancouver) und Summer Walker (Atlanta).

Das FIFA Fan Festival™ verspricht auch in den kommenden Wochen neben Spielübertragungen auf Grossbildschirmen zahlreiche weitere Highlights wie Konzerte und sonstige Veranstaltungen.

Geplant sind Auftritte von Ludacris, Killer Mike, Ceelo Green und Davido in Atlanta sowie Mötley Crüe, The All-American Rejects, Flo Rida, Ashanti, Ja Rule und The Chainsmokers an anderen Standorten.