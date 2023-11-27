Grösstes Rahmenprogramm der Turniergeschichte in den WM-Spielorten

Spielorte in Kanada, Mexiko und den USA mit einzigartiger Kulisse für Pubic Viewings und Unterhaltung

13 FIFA Fan Festivals™ mit Spielübertragungen auf Grossleinwänden, lokalen Erlebnissen und Auftritten von bekannten Künstlern, FIFA-Legenden und vielem mehr

Zusätzliche Fanveranstaltungen an den Spielorten und damit noch mehr Möglichkeiten, das Turnier zugeniessen

Eine Reihe spektakulärer Fanveranstaltungen wird in den WM-Spielorten in Kanada, Mexiko und den USA für noch mehr Begeisterung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sorgen.

Die Veranstaltungen sind eine perfekte Ergänzung zum Spielbesuch oder eine unvergessliche Alternative für Fans ohne Tickets, denn sie tragen die Turnieratmosphäre weit über die Stadien hinaus.Mit Spielübertragungen auf Grossleinwänden, hochkarätigen musikalischen Darbietungen sowie lokalen Attraktionen bieten die Veranstaltungen den Fans mehr Möglichkeiten denn je, Kontakte zu knüpfen, zu feiern und einzigartige Erinnerungen von der grössten Show auf Erden zu bewahren.

Die FIFA präsentiert die flächenmässig grösste Ausgabe des FIFA Fan Festivals™, die sich über fast 4000 Kilometer durch drei Länder erstreckt.Das FIFA Fan Festival™ ist bei der diesjährigen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ die erste Adresse für alle Fans. Im Herzen des Fussballs können sich Fans hier treffen, ihre Begeisterung teilen und den Sport hautnah erleben.

Neben dem FIFA Fan Festival™ bieten die Spielorte eigene Fanveranstaltungen, z. B. in Los Angeles, New York/New Jersey und Philadelphia. Die Fanveranstaltungen, die zusammen mit den städtischen Organisationskomitees entwickelt wurden, bieten den Fans zusätzliche Gelegenheiten, sich die Spiele in einem pulsierenden Umfeld gemeinsam anzuschauen.

„Beim FIFA Fan Festival™ kommen Fussball, Unterhaltung und lokale Kultur zusammen und bieten den Fans eine wahrlich einmalige Chance, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 über die Stadien hinaus zu erleben“, sagte Heimo Schirgi, Betriebsdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

„Diese legendären Schauplätze werden Fans aus aller Welt anziehen und den unverwechselbaren Charakter jeder Stadt durch Fussball, Musik, Essen, Kultur und gemeinsame Erlebnisse präsentieren.Dank weiteren Fanveranstaltungen auf dem gesamten Kontinent können die Fans bei dieser FIFA Fussball-Weltmeisterschaft das vielfältigste, abwechslungsreichste und grösste Fanprogramm der WM-Geschichte geniessen.“

FIFA Fan Festival™

Das FIFA Fan Festival™ ist die erste Adresse für alle Fans. Geboten werden Live-Konzerte und Auftritte erstklassiger Künstler, interaktive Fussballspiele für Fans jeden Alters, innovative Sponsorenaktionen sowie offizielle FIFA-Store-Stände mit lizenzierten Fanartikeln zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Abgerundet wird das Familienerlebnis durch ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot bei allen Veranstaltungen, das auf die lokale Kultur abgestimmt ist.

Das FIFA Fan Festival™ hat seit seiner Gründung vor 20 Jahren mehr als 40 Millionen Fans aus aller Welt angezogen und ist damit ein wichtiger Teil des WM-Erlebnisses. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ gastiert das FIFA Fan Festival™ in 13 Städten und damit so vielen wie nie zuvor. 2006 in Deutschland und 2014 in Brasilien waren es jeweils zwölf Standorte gewesen.

Alle FIFA Fan Festivals™, die in enger Zusammenarbeit zwischen der FIFA und den jeweiligen Spielorten betrieben werden, widerspiegeln den Charakter, die Kultur und die Bevölkerung der einzelnen Orte. Jedes Festival wird auf die einzelnen Spielorte zugeschnitten, einschliesslich der Öffnungszeiten, der Kapazität und des Programms.

Der Zutritt zu den einzelnen Festivals ist unterschiedlich geregelt. Während viele einen kostenlosen Eintritt oder eine kostenlose Anmeldung bieten, müssen an einigen wenigen Orten möglicherweise Tickets gekauft werden. Alle Informationen zu den Zutrittsbedingungen, den Eröffnungsterminen und den Öffnungszeiten der einzelnen Festivals sind auf der Seite des FIFA Fan Festivals™ auf FIFA.com zu finden. Für neuste und aktuelle Informationen wird auf FIFA.com und die offizielle FIFA-Turnier-App verwiesen, die im App Store und auf Google Play heruntergeladen werden kann. Weitere Einzelheiten werden zudem über die sozialen Kanäle der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mitgeteilt. Spielortbezogene Details werden über die jeweiligen WhatsApp-Kanäle der Spielorte bekannt gegeben.

Zusätzliche Fanveranstaltungen der Spielorte

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird gigantisch. In den drei Austragungsländern und darüber hinaus sorgen zusätzliche offizielle FIFA-Fanveranstaltungen, die von den städtischen Organisationskomitees und anderen Organisatoren veranstaltet werden, für noch mehr Begeisterung vor Ort.

Fanveranstaltungen in Los Angeles, New York/New Jersey und Philadelphia bieten der Bevölkerung die Chance, die WM dank verschiedenen Erlebnissen und Aktionen hautnah mitzuerleben. Informationen zu den zusätzlichen Fanveranstaltungen in den Spielorten sind auf FIFA.com sowie auf den Websites der städtischen Organisationskomitees der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu finden.

Standorte des FIFA Fan Festivals™:

Kanada

Toronto | Fort York National Historic Site und The Bentway Beim FIFA Fan Festival™ in Toronto können die Fans die Spannung beim Fussball in einer einzigartigen städtischen Umgebung geniessen. In der Nähe des Stadtzentrums, öffentlicher Verkehrsverbindungen und des Toronto-Stadions trifft Geschichte auf Kultur und Kreativität. Geboten werden Liveübertragungen von Spielen, verschiedene kulinarische Erlebnisse sowie lokale Kunst-, Musik- und Kulturprogramme, die Torontos globales Flair und Motto „Die Welt in einer Stadt“ eindrucksvoll widerspiegeln. Vancouver | Hastings Park in der Pacific National Exhibition Die Pacific National Exhibition im Hastings Park bildet den Schauplatz des FIFA Fan Festivals™ in Vancouver. Vor der Kulisse des Küstengebirges inmitten eines Amphitheaters können Fans auf Grossleinwänden die Spiele verfolgen, lokale Speisen probieren sowie Liveunterhaltung und interaktive Fanerlebnisse geniessen.

Mexiko

Guadalajara | Plaza Liberación Das FIFA Fan Festival™ liegt mitten im Herzen von Guadalajara, das mit seiner Kultur und Geschichte für ein einmaliges Fanerlebnis sorgen wird. Mit Musik, Kunst, lokaler Gastronomie, Grossbildschirmen und Aktivitäten für alle Altersgruppen verströmt das Festival Guadalajaras Energie, Fussballtradition und Dynamik. Mexico-Stadt | Zócalo Im Herzen von Mexiko-Stadt, wo die Azteken Tenochtitlán errichteten, entsteht der grösste Fussballtempel des Planeten. Wo einst Götter verehrt wurden, werden Fans der globalen Leidenschaft unserer Zeit huldigen und jedes WM-Spiel in eine Zeremonie verwandeln, die Tausende Fans rund um ihre Passion und Hingabe vereint.

Monterrey | Parque Fundidora Der Parque Fundidora im Zentrum von Monterrey wird in die Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ eingehen. Der Ort ist Sinnbild für den Fleiss und die Innovationskraft der Stadt. Der Park bietet eine fantastische Sicht auf atemberaubende Gebirge und Gipfel, wie den Cerro de la Silla, die Sierra Madre Oriental, Huasteca und den Cerro de las Mitras, und macht das FIFA Fan Festival™ in Monterrey damit zu einem wahrlich unvergesslichen Erlebnis.

USA

Atlanta | Centennial Olympic Park 30 Jahre nach den Olympischen Spielen 1996 begrüsst der Centennial Olympic Park erneut Fans aus aller Welt. Vor dem Hintergrund der Geschichte der Bürgerrechte und des kulturellen Einflusses wird der Park bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ erneut zu einem Treffpunkt mit Musik und gemeinsamen Erlebnissen. Denn egal, woher du kommst, in Georgia gehörst du zur Familie. Atlanta ist bereit, die Welt wieder bei sich willkommen zu heissen.

Boston | City Hall Plaza Das FIFA-Fan Festival™ am City Hall Plaza bietet während 16 Tagen ein gigantisches Fussballfest mit Live-Spielübertragungen, interaktiven Spiele, vielen weiteren Attraktionen sowie Speisen und Getränken, die den Charakter Bostons widerspiegeln.

Dallas | Fair Park Beim FIFA Fan Festival™ im Fair Park können Fans Farbe bekennen, Spiele verfolgen und den Fussball in all seinen Facetten feiern. Es garantiert den Fans ein Erlebnis, das die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit echter texanischer Gastfreundschaft erfüllt. Die Fans erwartet ein überraschender, fulminanter Mix aus Musik, Unterhaltung, Liveübertragungen, lokaler Kultur und Kulinarik sowie interaktiven Aktionen.

Houston | East Downtown Als lebendiges, fussgängerfreundliches Wohnviertel mitten in Houstons Fussballbezirk steht EaDo für eine lange Geschichte und eine einzigartige Mischung aus florierenden Geschäften und multikulturellem Flair. Es ist damit der perfekte Ort für ein riesiges Fussballfest.

Kansas City | The National WWI Museum and Memorial Als Kansas Citys „Veranda“ bietet das National WWI Museum and Memorial einen sagenhaften Blick auf die Skyline und steht sinnbildlich für die globale Einheit. An diesem pulsierenden Ort können Fans Kontakte knüpfen und feiern, Liveübertragungen der Spiele, Konzerte, kulturelle Darbietungen, Kulinarik und interaktive Erlebnisse geniessen, die weit über das Turnier hinaus viel Freude bereiten werden.

Los Angeles | Los Angeles Memorial Coliseum Das FIFA Fan Festival™ in Los Angeles verwandelt das historische Los Angeles Memorial Coliseum in ein globales Fest. Fans aus aller Welt können hier Liveübertragungen, Speisen und Getränke, Sponsoringaktionen und ein grandioses Unterhaltungsprogramm mit erstklassiger Musik mit Sondergästen geniessen. Einzelheiten sind auf FIFA.com und den Seiten der Spielorte zu finden.

Miami | Bayfront Park Das FIFA Fan Festival™ in Miami erweckt das Turnier zum Leben. Geboten werden Liveübertragungen, mitreissende Unterhaltungs- und Kulturdarbietungen, lokale Speisen, interaktive Spiele und immersive Fanerlebnisse. Fans können hier mit und ohne Spielticket die globale Fussballbegeisterung und Miamis einzigartige Energie, Vielfalt und Dynamik erleben.

Philadelphia | Lemon Hill, Fairmount Park Der Lemon Hill im Fairmount Park bietet die Kulisse für das FIFA Fan Festival™ in Philadelphia. An diesem pulsierenden Ort können Fans Liveübertragungen der Spiele, Konzerte, kulturelle Darbietungen, Kulinarik und interaktive Erlebnisse geniessen, die weit über das Turnier hinaus viel Freude bereiten werden.

Zusätzliche Fanveranstaltungen der Spielorte

Los Angeles| verschiedene Standorte Die Fanzonen in Los Angeles tragen die Begeisterung rund um die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in den gesamten Bezirk, indem sie den Fussball dank Live-Spielübertragungen und weiteren Attraktionen dorthin bringen, wo die Fans leben, arbeiten und sich treffen.

New York New Jersey | verschiedene Standorte An sechs Standorten in New York und New Jersey, darunter das Rockefeller Center und das Queens USTA, können Fans die Spiele live verfolgen und immersive Erlebnisse, kulturelle und musikalische Darbietungen sowie weitere für Einheimische und Fans aus aller Welt konzipierte Veranstaltungen geniessen.

Philadelphia | verschiedene Standorte Bei Fanveranstaltungen in Pittsburgh, Reading und Scranton können Fans die Spannung und den Nervenkitzel des grössten Sportereignisses der Welt aus nächster Nähe miterleben. Dank Spielübertragungen, Livemusik, regionaler Küche, Unterhaltung und verschiedenen weiteren Aktionen ist für alle Altersgruppen etwas dabei.

San Francisco Bay Area | verschiedene Standorte Ganz nach dem Motto des städtischen Organisationskomitees, die Region mit dem Sport zu vereinen, bieten Public Viewings den Einwohnern und Besuchern von San Francisco bis Santa Cruz sowie von Oakland bis San Jose kostenlosen Zugang zu öffentlichen Spielübertragungen mit lokalem Flair.

Seattle | Pacific Place Das Seattle Soccer House bietet ein lebendiges, lokal inspiriertes Ambiente und dank einem vielfältigen Verpflegungsangebot, einem täglich wechselnden Programm, einem exklusiven FIFA-Shop sowie vielen weiteren Attraktionen ein eimaliges Erlebnis.