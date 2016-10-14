Erfolgreiche Youngster und beeindruckende Torjäger

Historische Rekorde zweier 20-Jähriger, ein Blitztor und beendete Durststrecken eines Spielers in Amsterdam sowie einer Mannschaft in Cordoba stehen in dieser Woche im Mittelpunkt des Statistik-Rückblicks von FIFA.com.

60

Versuche benötigte Paul Pogba, bis ihm endlich sein erstes Länderspieltor von außerhalb des Strafraums gelang. Drei seiner sechs jüngsten Treffer für Frankreich waren Kopfbälle und zwei Schüsse innerhalb des Fünfmeterraums. Mit seinem Distanzschuss in der Amsterdam Arena erzielte der 23-Jährige den einzigen Treffer des WM-Qualifikationsspiels und bescherte den Franzosen damit erstmals in der Geschichte drei Siege in Folge gegen die Niederlande. Aus niederländischer Sicht gab es erstmals seit 1962 wieder zwei Niederlagen gegen den gleichen Gegner innerhalb eines Kalenderjahres. Damals hatte Paul Van Himst zwei Siege für Belgien herausgeschossen.

51

Jahre nach dem ersten WM-Qualifikationsspiel in Argentinien hat Paraguay erstmals einen Auswärtssieg im Nachbarland geholt. Die Albiceleste ihrerseits hatte bis zum Beginn der Qualifikation für Russland 2018 nur zwei Heimniederlagen in WM-Qualifikationspartien kassiert, nämlich 1993 ein 0:5 gegen Kolumbien und 2009 ein 1:3 gegen Brasilien. Nach dem Siegtor durch Derlis Gonzalez im Estadio Mario Alberto Kempes am Dienstag haben die Argentinier jetzt bereits in der aktuellen WM-Qualifikation zwei Niederlagen eingefahren. Paraguays Erfolg wurde nicht zuletzt dadurch erleichtert, dass Sergio Agüero bereits seinen fünften Elfmeter in Vereins- und Länderspielen in sieben Monaten verschoss.

20

Jahre und elf Monate war Andre Silva alt, als er seinen ersten Hattrick für Portugal erzielte, und damit Eusebio als jüngsten Hattrick-Torschützen der Südwesteuropäer ablöste. Der "Schwarze Panther" hatte seinen Hattrick einen Tag vor seinem 23. Geburtstag beim Sieg gegen die Türkei in einem WM-Qualifikationsspiel für England 1966 erzielt. Silva komplettierte seinen Hattrick bereits in der 37. Spielminute und ist damit jetzt auch der schnellste Dreifachtorschütze seines Landes. Diesen Rekord hielt bisher Francisco Palmeiro, der 1956 bei seinem internationalen Debüt gegen Spanien mit Francisco Gento und Hector Rial innerhalb von 43 Minuten drei Mal traf. Nur zwei weitere Spieler haben ebenfalls noch vor der Pause einen Dreierpack für Portugal geschnürt, nämlich Nuno Gomes, der 2001 gegen Andorra in der 44. Minute zum dritten Mal traf, und Pauleta, der ein Jahr später bei einem 8:0-Kantersieg gegen Kuwait in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs sein drittes Tor erzielte.

8,1

Sekunden benötigte Christian Benteke am Montag gegen Gibraltar lediglich, um das schnellste Tor aller Zeiten in einem WM-Qualifikationsspiel zu erzielen. Damit entthronte er Davide Gualtieri aus San Marino, der diesen Rekord seit seinem Blitztor gegen England 1993 gehalten hatte. Für Benteke endete damit zudem eine 19-monatige Durststrecke im belgischen Nationaltrikot. Der in Kinshasa (DR Kongo) geborene Stürmer, der im August zum englischen Premier-League-Klub Crystal Palace wechselte, ließ noch zwei weitere Tore folgen und hat damit nun bei seinen letzten fünf Einsätzen insgesamt sechs Tore erzielt.

5

Länderspieltore für Chile in der WM-Qualifikation hat Arturo Vidal nun in Folge erzielt – als erster Spieler aller Zeiten. Dabei ist er nicht einmal ein echter Stürmer! Ivan Zamorano und Marcelo Salas hatten in der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Frankreich 1998™ jeweils vier Tore in Folge erzielt. Mit seinem Doppelpack bescherte Vidal der Roja einen 2:1-Sieg gegen Peru. Es war der erste Dreier für das Team seit vier Spielen. Die Bilanz gegen den Erzrivalen ist überaus eindeutig: von den letzten 13 Spielen gegen Peru hat Chile 12 gewonnen. Der 29-jährige Mittelfeldmann von Bayern München hatte erst in seinem 17. Länderspiel sein erstes Tor für Chile erzielt. In seinen letzten 16 WM-Qualifikationsspielen traf er zehn Mal.

4