Pressemitteilung

Freitag 03 Februar 2017, 15:27
Organisation

FIFA lehnt Berufungen Boliviens wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ab

Die FIFA-Berufungskommission hat die Berufungen des bolivianischen Fussballverbands (FBF) abgewiesen und die Entscheide der FIFA-Disziplinarkommission im Zusammenhang mit dem Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers (Nelson Cabrera) in den beiden Vorrundenspielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ zwischen Bolivien und Peru am 1. September 2016 sowie zwischen Chile und Bolivien am 6. September 2016 in sämtlichen Punkten bestätigt.

Beide Spiele werden folglich mit einer Forfait-Niederlage – mit dem Ergebnis von 3:0 für Peru bzw. für Chile – gewertet. Zudem werden gegen den FBF zwei Geldstrafen von je CHF 6.000 verhängt.

