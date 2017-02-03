FIFA lehnt Berufungen Boliviens wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ab

Die FIFA-Berufungskommission hat die Berufungen des bolivianischen Fussballverbands (FBF) abgewiesen und die Entscheide der FIFA-Disziplinarkommission im Zusammenhang mit dem Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers (Nelson Cabrera) in den beiden Vorrundenspielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ zwischen Bolivien und Peru am 1. September 2016 sowie zwischen Chile und Bolivien am 6. September 2016 in sämtlichen Punkten bestätigt.