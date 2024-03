Nachruf auf Andreas Brehme: 1960 - 2024

"Und, was gibt er? Er gibt Elfmeter!" Und noch mal: "Er! Gibt! Elfmeter!" Dies sind die Worte von Sportreporter Gerd Rubenbauer während des WM-Finales 1990. Knapp vor dem Ende der Partie zwischen Deutschland und Argentinien war Rudi Völler in den Strafraum vorgedrungen. Es folgten ein Rempler, ein Pfiff - und der berühmte Strafstoß.

"Die Nachricht vom Tod von Andreas Brehme im Alter von nur 63 Jahren macht mich sehr betroffen", so FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Erst letzten Monat waren wir beide noch gemeinsam in München, um das Leben des großen Franz Beckenbauer zu würdigen. Es ist tragisch, dass wir nun den Tod von Andy betrauern.

Andy wird für immer in den Herzen aller deutschen Fans bleiben, als FIFA Fussball-Weltmeister und vor allem als ein ganz besonderer Mensch. Er war bei Fussballfans in aller Welt beliebt. Ich erinnere mich an seine herausragenden Leistungen für die deutsche Nationalmannschaft und für Inter Mailand, aber auch bei seinen anderen Stationen hat er sehr viel bewirkt.

Sein Andenken wird in den Herzen der Fans auf der ganzen Welt weiterleben und uns an die Momente erinnern, die unseren wundervollen Sport so einzigartig machen. Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden, seinen ehemaligen Mitspielern und allen, die ihn kannten. Ruhe in Frieden."