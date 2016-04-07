Maradonas Traum wird wahr

"Mein erster Traum ist, bei einer WM zu spielen, der zweite ist, Champion zu werden."

Das sind die mittlerweile legendären Worte des damals zwölfjährigen Diego Armando Maradona, mit denen er seine Lebensziele erklärte, als er zum ersten Mal vor einer Kamera stand. Er war dazu berufen, diese Träume in die Realität umzusetzen, als er 13 Jahre nach diesem frühen Interview als Mannschaftskapitän und Inspirationsquelle der argentinischen Auswahl die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gewann.

Dieses Bild zeigt Maradona mit der Trophäe, nach der er sich so lange gesehnt hatte, inmitten einer riesigen Schar von Fans und Gratulanten, die alle unbedingt einen Blick auf den herausragenden Spieler der WM 1986 in Mexiko erhaschen wollen. Doch war die Realität wirklich so schön wie der Traum? Der damals 25-Jährige, der beim 3:2-Sieg gegen die Bundesrepublik Deutschland nach einem spannenden Spiel vor 114.600 Zuschauern den Siegtreffer vorbereitet hatte, ließ keinen Zweifel daran. "Dies ist der glücklichste Tag meines Lebens", sagte er.

"Nach so vielen Tagen nur mit der Mannschaft, in Gedanken ständig bei diesem Pokal – endlich hielt ich ihn in Händen", meinte er Jahre später in einem Interview mit . "Es macht mich sehr stolz, es ist das Schönste, was es gibt. Es ist wie der Himmel auf Erden."

Hätten Sie's gewusst? Im FIFA Welt Fussball Museum in Zürich sind zahlreiche einzigartige Ausstellungsstücke von Maradona zu sehen. In der Ausstellung zu Mexiko 1986 findet sich beispielsweise eines der Trikots, die er beim Turnier getragen hat – handsigniert vom großen Star.