Portugals Fussballherz schlägt weiter

Silva ist kein Neuling, was K.o.-Spiele angeht. So war er bei der UEFA EURO 2016 an allen K.o.-Spielen der Portugiesen beteiligt. "Der Wille und die Entschlossenheit eines Spielers sind in jeder Partie gleich, egal ob in der Gruppenphase oder in der K.o.-Runde", meinte Adrien. "Entscheidend ist das Verlangen, Portugal so gut wie möglich zu repräsentieren. Darum geht es letztendlich."