Gazprom startet fünfte Saison des Projektes Football for Friendship

Gazprom, offizieller Partner der FIFA und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™, hat den Start der fünften Saison des internationalen Kindersozialprojektes Football for Friendship (F4F) angekündigt, die vom 26. Juni bis 3. Juli in Sankt Petersburg stattfinden wird.

In diesem Jahr feiern beispielsweise Mexiko und die USA ihr F4F-Debüt. Die kommende Auflage des Projektes bringt somit junge Fussballer aus Amerika, Afrika, Europa und Asien zusammen.

In der fünften Saison wird zudem ein neues Format umgesetzt. Die jungen Spieler vertreten nun nicht mehr die Klubs aus den verschiedenen Ländern, sondern werden in acht internationale Freundschaftsteams aufgeteilt. Die Teams mit jeweils acht Spielern bestehen aus Jungen und Mädchen von zwölf bis vierzehn Jahren und umfassen auch Kinder mit Behinderungen.

"Ich habe in der Saison 2016 als Spieler teilgenommen. Das empfinde ich als großes Glück, denn das Projekt eröffnet allen seinen jungen Botschaftern neue Chancen", sagte René Lampert vom slowenischen Juniorenteam aus Maribor. "Wenn ich zwölf wäre, würde ich alles dafür geben, die neue Saison mit anderen Kids zu bestreiten!"

"Gazprom verfolgt globale Projekte, die in die Zukunft orientiert sind. Auch das Projekt F4F ist genau auf dieses Ziel ausgerichtet. Innerhalb von nur vier Jahren hat sich die Anzahl der teilnehmenden Länder verachtfacht", so Alexey Miller, der Vorsitzende der Managementkommission von Gazprom. "Sankt Petersburg heißt in diesem Jahr junge Fussballer von vier Kontinenten willkommen. Dies zeigt, dass die Werte unseres Sozialprojektes für Kinder und Jugendliche rund um den Globus bedeutsam und relevant sind."