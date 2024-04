Zahlen und Fakten zum Finale

Chelsea und Palmeiras bestreiten am Samstag das 18. Finale der FIFA Klub-WM

Wir bringen interessante Zahlen und Fakten im Vorfeld des Spiels zum Finale und den beiden Klubs

Wie zu erwarten sind Lionel Messi und Cristiano Ronaldo vertreten

251

Die beiden Klubs Liverpool (127) und Flamengo (124) waren zusammen 251 Jahre alt, als sie 2019 im Endspiel aufeinandertrafen. Das war das höchste gemeinsame Alter der beiden FIFA Klub-WM-Finalisten. Auf den nächsten Plätzen folgen Barcelona und River Plate (230, 2015), Real Madrid und Grêmio (229, 2017) sowie Chelsea und Palmeiras (223 in diesem Jahr).

110

Lionel Messi erzielte 2009 das späteste Tor in einem Finale, nämlich in der 110. Minute. Barcelona stand kurz davor, das Spiel zu verlieren, bis Pedro in letzter Sekunde per Kopfball den Ausgleichstreffer erzielte und damit für die Verlängerung sorgte. Estudiantes ist bis heute das einzige Team, das im Finale der FIFA Klub-WM das erste Tor erzielte und dennoch verlor.

FIFA Klub-WM VAE 2009: Estudiantes - FC Barcelona 1:2 n.V. (Finale)

104

Thiago hat mehr Länderspiele absolviert (104) als alle 16 Spieler, die im Halbfinale für Palmeiras zum Einsatz kamen (78). Davon entfallen allein 54 auf Gustavo Gomez, den Kapitän von Paraguays Nationalteam in Diensten des Spitzenklubs aus dem Bundesstaat São Paulo. Die 14 Spieler von Chelsea, die gegen Al Hilal zum Einsatz kamen, bringen es zusammen auf 613 Länderspieleinsätze.

10

Palmeiras ist mit zehn Titeln brasilianischer Rekordmeister. Chelsea hat die englische Meisterschaft sechs Mal gewonnen und liegt damit hinter Manchester United (20), Liverpool (19), Arsenal (13), Everton (9), Aston Villa und Manchester City (beide sieben) auf Platz sieben.

9

Falls Cesar Azpilicueta, der 2012 für Chelsea gegen Corinthians eingewechselt wurde, am Samstag spielt, stellt er einen neuen Rekord für Finalteilnahmen im Abstand von neun Jahren auf. Derzeit hält Cristiano Ronaldo diesen Rekord mit zwei Finalteilnahmen im Abstand von acht Jahren.

9

Neun Finalteilnahmen sind der Rekord, den Palmeiras am Samstag für Brasilien aufstellen wird. Spanische Klubs standen acht Mal im Endspiel.

9

Neun Jahre sind vergangen, seit letztmals ein nicht-europäisches Team die Trophäe gewann. Corinthians holten den Pokal 2012 in Japan mit einem 1:0-Sieg gegen Chelsea nach Südamerika.

7

Dante von Bayern München erzielte 2013 nach sieben Minuten das bislang schnellste Tor im Finale. Der Innenverteidiger nahm den Ball geschickt an, drehte sich und beförderte die Kugel an Raja Casablancas Torhüter Khalid Askri vorbei in die Maschen.

Bayern schreibt in Marokko Geschichte

6

Die Endspiele AC Mailand – Boca Juniors (4:2) und Real Madrid – Kashima Antlers (ebenfalls 4:2) waren mit sechs Treffern die torreichsten Endspiele.

FIFA Klub-WM Japan 2007: Boca Juniors - AC Mailand 2:4 (Finale)

6

Sechs Spieler haben die Trophäe mit verschiedenen Klubs geholt: Dida (Corinthians und AC Mailand), Danilo (São Paulo und Corinthians), Thiago Alcantara (FC Barcelona und Bayern München), Toni Kroos (Bayern München und Real Madrid), Ronaldo (Manchester United und Real Madrid) sowie Xherdan Shaqiri (Bayern München und FC Liverpool). Kroos ist der einzige Spieler, der bereits fünf Siegermedaillen von der FIFA Klub-Weltmeisterschaft besitzt. Der elegante Mittelfeldspieler verhalf Bayern München 2013 zum Titelgewinn und triumphierte danach vier Mal mit Real Madrid.

5

An den ersten fünf Endspielen waren nur Klubs aus Europa und Südamerika beteiligt. Bei fünf der letzten elf Endspiele hingegen stand jeweils auch ein Team von einem anderen Kontinent auf dem Platz, nämlich TP Mazembe, Raja Casablanca, Kashima Antlers, Al Ain und Tigres. Die Kashima Antlers kamen dem Titel dabei am nächsten: Sie führten nach einer Stunde gegen Real Madrid, doch dann drehte Ronaldo auf und erzielte drei Tore, zwei davon in der Verlängerung.

FIFA Klub-WM VAE 2010: TP Mazembe - Inter Mailand 0:3 (Finale)

5

Ein Spieler stand bereits fünf Mal im Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, nämlich Toni Kroos. Der Mittelfeldspieler verhalf Bayern München zum Titelgewinn 2013 und triumphierte dann mit Real Madrid vier Mal zwischen 2014 und 2018.

4

Den höchsten Finalsieg aller Zeiten feierte Barcelona 2011 mit Xavi und Lionel Messi, die mit 4:0 gegen den FC Santos mit Neymar siegten. Dies war bis zum 6:1-Sieg von Al Hilal gegen Al Jazira beim aktuellen Turnier einer der höchsten Siege der Turniergeschichte.

FIFA Klub-WM Japan 2011: FC Santos - FC Barcelona 0:4 (Finale)

3

Cristiano Ronaldo ist der einzige Spieler, der in einem Finale drei Treffer erzielte. Damit sorgte der Portugiese 2016 für die Wende zugunsten von Real Madrid gegen die Kashima Antlers.

FIFA Klub-WM 2016: Real Madrid - Kashima Antlers 4:2 n.V. (Finale)

3

Drei Mal gab es bereits Endspiele zwischen Teams aus Brasilien und England, wobei die Südamerikaner mit 2:1 Siegen vorn liegen. Alle drei Spiele endeten mit einem 1:0: São Paulo - Liverpool (2005), Corinthians - Chelsea (2012) und Liverpool - Flamengo (2019).

0