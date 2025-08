Erklärung der FIFA zum Vertreter der OFC bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft VAE 2021™

Die FIFA hat heute bekannt gegeben, dass infolge des Rückzugs von Auckland City FC stattdessen der Klub AS Pirae aus Tahiti (TAH) an der bevorstehenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft VAE 2021™ teilnehmen wird.

Nach intensiven Beratungen zwischen der FIFA, Auckland City FC, New Zealand Football und der OFC wurde die FIFA informiert, dass Auckland City FC seine Teilnahme am Turnier aufgrund der verzögerten Wiederöffnung der Grenzen Neuseelands sowie der Wiedereinführung des obligatorischen MIQ-Systems (Managed Isolation and Quarantine) bei der Rückkehr ins Land wegen der anhaltenden COVID-19-Pandemie absagen musste.