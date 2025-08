Ooredoo Regionaler Förderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ und des FIFA-Arabien-Pokals Katar 2021™

Das Telekommunikationsunternehmen Ooredoo ist offizieller Telekommunikationsanbieter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ und des FIFA-Arabien-Pokals Katar 2021™ in Nahost und Afrika. Mit dem neuen Vertrag bekräftigt das katarische Unternehmen seine langjährige Unterstützung führender FIFA-Veranstaltungen. Ooredoo war bereits Nationaler Förderer der Ausgaben 2019 und 2020 der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ in Katar. Nick Brown, FIFA-Direktor für Geschäftseinnahmen, sagte: "Wir freuen uns sehr, Ooredoo als Regionalen Förderer dieser beiden grossartigen Turniere in Katar dabei zu haben. Mit Ooredoo an unserer Seite werden wir denkwürdige Turniere veranstalten, die die Anhänger des Fussballs in Katar und rund um die Welt vernetzen werden." Nasser bin Hamad bin Nasser al-Thani, Handelsdirektor bei Ooredoo, erklärte: "Wir sind unglaublich stolz, wieder mit der FIFA zusammenzuarbeiten, dieses Mal als zentraler Partner der grössten Sportveranstaltung der Welt und der grössten Fussballveranstaltung in der Region." "Alle Augen sind in den nächsten Monaten und 2022 auf Katar gerichtet, wenn unser Land ins internationale Rampenlicht katapultiert wird. Ooredoo kann dabei seine führende Stellung im Innovations- und Telekommunikationssektor festigen, Katar als bedeutenden Austragungsort im Sport fördern und den Fussball als populärste Sportart der Welt hochleben lassen. Wir fühlen uns geehrt, zusammen mit unserem Land allen Fans ein nie dagewesenes Erlebnis zu bieten, und freuen uns auf grossartigen Fussball", fügte er an. Ooredoo bietet massgeschneiderte Mobil-, Festnetz- und Bereitbandinternet-Dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen. Als gemeinschaftsorientiertes Unternehmen will Ooredoo das Leben der Menschen bereichern und sie mithilfe der Kommunikation in ihrer persönlichen Entfaltung fördern, damit sie ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können. Der FIFA-Arabien-Pokal Katar 2021™ verspricht vom 30. November bis zum 18. Dezember 2021 ein spannendes Kräftemessen zwischen 16 der besten Teams der Region und dient gleichzeitig als Generalprobe für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im nächsten Jahr, die vom 21. November bis zum 18. Dezember ausgetragen wird. Mehr zu den beiden Veranstaltungen ist auf FIFA.com zu finden.