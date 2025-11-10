Globo und CazéTV Sendeplattformen in Brasilien für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Landesweite Übertragung dank führenden Sendeanstalten

Umfassende Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen, auf Pay-TV und Streamingplattformen

Austragung des Turniers vom 24. Juni bis zum 25. Juli 2027 in acht Städten

Globo und CazéTV sind in Brasilien Sendeplattformen der FIFA für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™. Fans im ganzen Land sind so dank einer grösstmöglichen Berichterstattung und Präsenz hautnah beim Turnier dabei.

Die FIFA setzt alles daran, die Reichweite des Frauenfussballs weltweit zu steigern. Dank diesen Partnerschaften können die Menschen in Brasilien das Turnier im frei empfangbaren Fernsehen, auf Pay-TV und auf Streamingplattformen verfolgen und sind daher so nah wie nie zuvor an einer FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ dran.

Globo wird 56 Spiele live im frei empfangbaren TV-Netz Globo und alle 64 Spiele auf SporTV (Pay-TV) übertragen, sodass die Zuschauer im ganzen Land das Turnier von der ersten bis zur letzten Minute verfolgen können.

CazéTV wird seinerseits exklusive Liveübertragungen auf digitalen Plattformen von Drittanbietern zeigen, einschliesslich eines vollständigen Livestreamings aller 64 Spiele, begleitet von einer umfassenden Berichterstattung vor und nach den Spielen, um den Fans die Geschichten und Persönlichkeiten dieses Wettbewerbs näherzubringen.

„Beide Sendeanstalten unterstützen den Frauenfussball in Brasilien seit Langem und hatten in den letzten Jahren massgeblichen Anteil an der Steigerung der Einschaltquoten und der Präsenz des Sports“, sagte FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis, die als Trainerin zweimal die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ gewonnen hat.

„Die erneute Zusammenarbeit mit der FIFA knüpft an diesen Erfolg an und beflügelt den Frauenfussball in einem Land, das jüngst beim Finale der nationalen Frauenmeisterschaft einen Zuschauerrekord erzielt und dessen Nationalteam schon viele Erfolge gefeiert hat, unter anderem den Titel bei der Copa América Femenina 2025 sowie die Silbermedaille beim Olympischen Fussballturnier der Frauen im letzten Jahr.“

2027 geht die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ bei ihrer insgesamt zehnten Ausgabe erstmals in Südamerika über die Bühne. 32 Nationen werden vom 24. Juni bis zum 25. Juli 2027 in acht brasilianischen Städten um den WM-Titel spielen.

„Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 ist für den Fussball und das Land historisch und unterstreicht den Stellenwert des Sports in Brasilien. Globo freut sich, ein weiteres Grossereignis für die gesamte brasilianische Bevölkerung zu übertragen“, sagte Fernando Manuel Pinto, Leiter für Sportrechte bei Globo.

„Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit der FIFA und die Beteiligung an der umfangreichsten Berichterstattung in der Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft macht uns alle stolz, vor allem weil das Turnier in Brasilien ausgetragen wird. Wir haben die Chance, das Wachstum des Frauenfussballs zu unterstützen und seine Reichweite unter dem jungen und sehr engagierten Publikum von CazéTV zu vergrössern“, erklärte Felipe Aquilino, Leiter für Medienrechte bei CazéTV.