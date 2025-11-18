DoorDash wird Turnierförderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

DoorDash bei den bahnbrechenden Turnieren 2026 und 2027 an der Seite der FIFA

Stärkere Einbindung der Fans in die Begeisterung und Dynamik der wegweisenden FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ sowie der erstmals in Südamerika ausgetragenen FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft™

Weltmeister Ronaldinho in digitalen Kampagnen dabei, wachsende Vorfreude auf die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™

Die FIFA hat heute DoorDash (NASDAQ: DASH) als Turnierförderer sowohl der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ als auch der FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft 2027™ bekannt gegeben. Die Partnerschaft erstreckt sich über neun Länder, nämlich die USA, Kanada, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Norwegen und das Vereinigte Königreich, und umfasst die Beteiligung von Deliveroo und Wolt, Marken innerhalb des globalen Portfolios von DoorDash.

Als offizieller Förderer für On‑Demand‑Abholung und -Lieferung wird DoorDash die Fans durch eine Reihe lokalisierter Kampagnen, digitaler Aktivierungen und gemeinschaftsfördernder Erlebnisse, die den globalen Charakter des Fussballs feiern, noch stärker in die Begeisterung und Dynamik der Turniere einbinden. DoorDash wird zudem als erster offizieller Förderer einer Restaurant‑Reservierungsplattform bei einem FIFA‑Turnier auftreten. Durch die neue Funktion für Restaurantreservierungen in der App können Fans in ausgewählten Städten in den USA lokale Restaurants entdecken und Tische buchen, um gemeinsam die Spiele zu verfolgen und den Weltfussball zu feiern. Mit dieser Partnerschaft unterstreicht DoorDash sein Engagement für die Verbindung von Menschen und Gemeinschaften durch gemeinsame Erlebnisse – von beliebten Treffpunkten in der Nachbarschaft bis hin zu globalen Festen. Den Auftakt macht die brasilianische Fussballlegende Ronaldinho, dessen Können, Spielfreude und Kreativität eine ganze Generation geprägt haben und weiterhin Fans und Spieler auf der ganzen Welt inspirieren. Im Rahmen einer digitalen Kampagne lassen DoorDash und Ronaldinho die Magie wiederaufleben, die ihn zu einem Weltstar gemacht hat, um eine neue Generation von Fussballfans auf und neben dem Platz einzubinden und zu begeistern.

„An dieser Kampagne mit DoorDash teilzunehmen, war etwas Besonderes, weil es mich an den Beginn meiner Karriere erinnert hat. Damals wollte ich einfach Spass mit dem Ball haben und etwas Magisches erschaffen. Für mich ging es im Fussball immer darum, das Unmögliche zu versuchen, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und diese Freude mit den Fans zu teilen“, sagte Ronaldinho, der 2002 mit Brasilien die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ gewann. „DoorDash verkörpert denselben Geist der globalen Verbundenheit und feiert den Fussball sowie das Flair, die uns alle miteinander verbinden. Ich hoffe, dass Fans, alte wie neue, dieselbe Begeisterung spüren, ganz gleich, ob sie zu Hause zuschauen oder im Stadion sitzen.“

„Wir freuen uns ausserordentlich, DoorDash in der Familie der FIFA‑Turnierförderer willkommen zu heissen“, sagte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai. „Die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft und die FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft vereinen Milliarden von Fans, und durch diese Zusammenarbeit werden wir neue Möglichkeiten für gemeinsame Erlebnisse schaffen. Die Stärke von DoorDash in den lokalen Märkten und sein Fokus auf Verbundenheit machen das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung für unsere wegweisenden Turniere.“

„Fussball ist nicht nur ein Sport, er ist die globale Sprache der Welt, die Nachbarschaften über Länder und Kontinente hinweg verbindet“, sagte Kofi Amoo‑Gottfried, Marketingdirektor von DoorDash. „Die Partnerschaft mit der FIFA ermöglicht es uns, dieses gemeinsame Ziel zu feiern und den Fans zu helfen, jedes Spiel auf ihre eigene Weise zu geniessen. Fans können alles, was sie benötigen, über DoorDash, Deliveroo und Wolt bestellen, um das Spieltagserlebnis überallhin zu bringen. Für uns ist es ganz einfach: Fussball verbindet die Welt, ebenso wie unsere drei Marken.“