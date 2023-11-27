Die Welt tanzt zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™: FIFA Sound entfacht eine globale Musikbewegung und erobert die Charts

Offizielles Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit über 336 Millionen Streams; Song von Shakira und Burna Boy auf Platz 10 der globalen Spotify Top 50

„Dai Dai“, „DNA“ und „Game Time” in den Top 20 der Shazam Global Top 200

Eröffnungsfeiern mit einem beispiellosen Aufgebot an Künstlern, die eine Social-Media-Reichweite von mehr als einer Milliarde Followern vereinen

Nur acht Tage nach Turnierstart begeistert das offizielle Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Fans rund um den Globus, die die Songs streamen, teilen, mitsingen und dazu tanzen und das Turnier damit zu einem weltweiten Musikereignis machen. Dieses Zusammenspiel von Fussball, Musik und Unterhaltung entfaltet in Echtzeit seine Wirkung und verbindet Fans weltweit durch ein gemeinsames Erlebnis, das weit über den Sport hinausreicht.

Dieser weltweite Erfolg spiegelt sich auch in den Charts wider: „Dai Dai“ (von Shakira und Burna Boy), „DNA“ (von Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion und EJAE) und „Game Time“ (von Future und Tyla) sind zurzeit in den Shazam Global Top 200 und damit unter den 20 weltweit meistentdeckten Songs dieser Woche vertreten. „Game Time“ entwickelte sich diese Woche zudem zum weltweit viertviralsten Song auf Shazam.

Seit seiner Veröffentlichung hat das offizielle Album der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mehr als 336 Millionen Streams generiert und zwischen dem 5. und 7. Juni Platz drei der globalen Spotify-Charts für neu veröffentlichte Alben erreicht. Der Hit „Dai Dai“ von Shakira und Burna Boy belegt derzeit Platz 10 der globalen Spotify Top 50. Auch auf Videoplattformen stösst das offizielle Album weiterhin auf grosse Resonanz und verzeichnet mit seinen 19 Musikvideos und Visualisierungsclips insgesamt 364 Millionen Aufrufe auf YouTube. „Dai Dai“ und „Champions“ (von IShowSpeed) belegen diese Woche die Plätze eins und zwei der globalen YouTube Top 100 Music Videos.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft begeistert die Fans weltweit nicht nur auf dem Platz – sie bringt die Menschen auch zum Singen und Tanzen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Der enorme Erfolg von FIFA Sound in den Charts rund um die Welt und seine Strahlkraft über alle Kontinente hinweg zeigen, dass dieses Turnier heute ein weltweites Fest des Fussballs, der Musik und der Kultur ist.“