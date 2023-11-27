Verlängerung der erfolgreichen, fast 20-jährigen Partnerschaft zwischen Visa und der FIFA

Visa hat seine globale Partnerschaft mit der FIFA verlängert und damit eine der längsten und erfolgreichsten Geschäftsbeziehungen des Sports weiter gestärkt. Die FIFA und Visa arbeiten seit der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2007™ zusammen. Mit der langfristigen Verlängerung ihrer fast 20-jährigen Partnerschaft bekräftigen die beiden Partner ihr Engagement für die Förderung des Fussballs sowie die Verbesserung des Fanerlebnisses bei allen FIFA-Wettbewerben weltweit. Als FIFA-Partner trägt Visa weiterhin massgeblich dazu bei, Fans innovative Zahlungstechnologien und exklusive Zugangsmöglichkeiten anzubieten, angefangen bei grossen globalen Turnieren wie der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ und bis hin zu Jugendwettbewerben und den FIFAe Finals. Die neue Vereinbarung knüpft an die erfolgreiche Zusammenarbeit bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ an, wo Visa mit massgeschneiderten Aktionen und globalen Initiativen massgeblich zum Fanerlebnis beigetragen hat. Visa bleibt damit Partner in der höchsten Kategorie – auch bei den nächsten Topwettbewerben der FIFA wie der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, die 2027 in Brasilien und damit erstmals in Südamerika ausgetragen wird. „Visa ist seit fast zwei Jahrzehnten ein wichtiger Partner der FIFA“, sagte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai. „Die Vertragsverlängerung ist Ausdruck des gemeinsamen Bestrebens, innovativ zu sein, zu begeistern und die Fans noch näher zu den grössten Fussballbühnen der Welt zu bringen. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit einem Partner, der gemeinsam mit uns die Fans begeistern, innovativ sein, die Gesellschaft verändern und den Frauenfussball voranbringen will.“ „Visa und die FIFA werden den Fans und Spielern im Rahmen ihrer langjährigen Partnerschaft ein noch besseres Erlebnis bieten“, betonte Visa-Marketingdirektor Frank Cooper III. „Die globalen FIFA-Turniere sorgen nicht nur für unvergessliche kulturelle Momente, sondern auch für bedeutende wirtschaftliche Impulse, mit denen Visa ganze Städte beleben, das Wachstum ankurbeln und Menschen vernetzen kann.“