Salesforce als offizieller Turnierförderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ präsentiert

Weltweit führende agentengesteuerte CRM-Plattform offizieller Turnierförderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ für Nordamerika und Europa sowie der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ für Nordamerika und das Gastgeberland Brasilien

Salesforce mit Schlüsselrolle bei der Durchführung der Turniere und der Einbindung der Fans an allen Spielorten

Unterstützung der Teams in den Bereichen Personalmanagement, Turnierbetrieb und digitale Interaktion durch Salesforce‑Lösungen wie die Agentforce 360 Platform und Slack

Salesforce, die weltweit führende agentengesteuerte Plattform für Customer-Relationship-Management (CRM), wird offizieller Turnierförderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™.

Im Rahmen der Partnerschaft unterstützt Salesforce verschiedene operative und fanorientierte Bereiche beider Turniere, wobei Agentforce 360 und Slack der FIFA dabei helfen, nahtlose Erlebnisse für Fans, ehrenamtliche Helfer, Spielortbehörden, Lieferanten und weitere Turnierbeteiligte zu gewährleisten.

Während sich die FIFA auf die Austragung der grössten FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ der Geschichte in Kanada, Mexiko und den USA vorbereitet, die am Donnerstag, 11. Juni 2026, beginnt, werden die Salesforce-Technologien die Koordination der Arbeitskräfte, den Turnierbetrieb und die Einbindung von Interessengruppen an den 16 Spielorten unterstützen. Darüber hinaus unterstützen Salesforce‑Lösungen Initiativen zur Einbindung von Fans im Vorfeld der FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft™ im kommenden Jahr in Brasilien.

„Für die grössten Turniere brauchen wir die besten Partner an unserer Seite“, sagte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai. „Die Technologie und Expertise von Salesforce tragen zur Durchführung zweier bedeutender Wettbewerbe bei und verbinden die teilnehmenden Teams, Spielorte, ehrenamtlichen Helfer, Partner und Fans mithilfe innovativer digitaler Lösungen. Wir freuen uns sehr, Salesforce als offiziellen Turnierförderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ zu begrüssen.“

„Fussball ist der Sport der Welt und bringt Milliarden von Menschen durch gemeinsame Leidenschaft und unvergessliche Momente zusammen“, betonte Patrick Stokes, Präsident und Marketingdirektor bei Salesforce. „Es ist uns eine Ehre, zwei der bekanntesten Sportereignisse der Welt mit Salesforce-Technologien zu unterstützen. Gemeinsam freuen wir uns, mit vernetzten Erlebnissen für Fans, Spielorte und weitere Interessengruppen neue Massstäbe zu setzen und zugleich das Potenzial von künstlicher Intelligenz und digitaler Innovation auf einer wirklich globalen Bühne zu präsentieren.“

Die Partnerschaft unterstreicht den anhaltenden Fokus der FIFA, Technologie und Innovation gezielt einzusetzen, um die Durchführung von Turnieren zu optimieren, die Zusammenarbeit mit Interessengruppen zu stärken und das Fanerlebnis über den gesamten Lebenszyklus eines Wettbewerbs hinweg zu verbessern.