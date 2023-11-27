Rolling Stones und FIFA bündeln Kräfte im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ für ein bahnbrechendes Fest für Fussball, Musik und Kultur

Zusammenarbeit mit drei Rolling-Stones-Vinyl-Releases in limitierter Auflage sowie einem Remix auf dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft2026™

Partnerschaft als Teil der strategischen Zusammenarbeit zwischen der FIFA und der Universal Music Group (UMG) zur Verbindung von globalem Fussball mit Musikfans über FIFA Sound

Partnerschaft mit Strahlkraft im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft2026™, des grössten Turniers der Fussballgeschichte

Die FIFA und die Rolling Stones haben heute im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft2026™ eine wegweisende Zusammenarbeit bekannt gegeben, die zwei der prägendsten Kräfte aus Fussball und Musik in einer Feier von Kultur, Kreativität und globaler Fanbegeisterung vereint.

Die Partnerschaft umfasst drei Vinyl-Cover in limitierter Auflage zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft2026™ für das kommende Album „Foreign Tongues“ der Rolling Stones (Capitol Records) sowie einen speziellen Remix ihres neuen Songs „In the Stars“, der auf dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft2026™ enthalten ist. Zur weiteren Feier dieser Zusammenarbeit werden in Kürze diverse Bekleidungs- und Kopfbedeckungsartikel für Fans lanciert.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist die grösste Show auf Erden und vereint Milliarden von Menschen durch Fussball, Kultur und gemeinsame Erlebnisse“, sagte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai. „Wir freuen uns sehr, die Rolling Stones für diesen einzigartigen globalen Moment an Bord zu haben und das Turniererlebnis durch die Energie, Emotionen und unverkennbare Identität einer der legendärsten Bands der Musikgeschichte zu bereichern. Diese Zusammenarbeit würdigt die starke Verbindung zwischen Fussball und Musik sowie die unvergesslichen Erlebnisse, die daraus für Fans weltweit entstehen.“

Las portadas del álbum en vinilo, creadas expresamente con motivo de la presentación del nuevo disco de los Rolling Stones, contienen diseños que fusionan imágenes simbólicas de la banda con elementos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Estas ediciones de producción limitada están diseñadas como artículos de coleccionista para conmemorar una cita histórica, en la que una de las bandas más célebres del planeta pasará a formar parte de la mayor competición de la historia del fútbol.