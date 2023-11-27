Kraken offizieller Krypto-Börsen-Förderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Weltmeisterschaft 2026™ Kraken, eine der weltweit führenden Kryptowährungsplattformen, Partner der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Unterstützung für Fanbeteiligungsinitiativen an allen 16Spielorten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft2026™ in Kanada, Mexiko und den USA

Kraken seit mehr als zehn Jahren bewährter Anbieter für Krypto-Investitionsinfrastruktur für Fussballfans in Nordamerika und Europa

Kraken, eine der weltweit ältesten und vertrauenswürdigsten Kryptowährungsplattformen, die von Payward betrieben wird, ist offizieller Krypto-Börsen-Förderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, der bislang grössten Turnierausgabe.

Im Rahmen der Partnerschaft präsentiert Kraken Fussballfans während des gesamten Turniers innovative Aktionen und Produkte und bietet ihnen so neue und spannende Möglichkeiten, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu erleben.

Mit Blick auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die in 16 einzigartigen Spielorten in Kanada, Mexiko und den USA erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird, unterstützt Kraken fanorientierte Initiativen, die den globalen Charakter des Fussballs und die Faszination des Turniers für ein Milliardenpublikum in den Blickpunkt rücken.

Krakens Partnerschaft mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ beginnt am 10. Juni mit den Countdown-Konzerten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ [insert hyperlink], die am Vorabend des Eröffnungsspiels des historischen Turniers in mehreren Städten und Ländern für Begeisterung sorgen werden. Die Konzerte bilden den Auftakt zu Krakens Fanprogramm, das Abermillionen Fans in Nordamerika und Europa durch die gemeinsame Sprache des Fussballs ein offeneres, barrierefreies und vernetztes Finanzsystem näherbringen soll.

FIFA-Handelsdirektor Romy Gai sagte: „Innovation hatte schon immer einen starken Einfluss darauf, wie die FIFA das Fanerlebnis prägt und verbessert. Kurz vor der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit Kraken, das unser Engagement für Innovation und Technologie teilt. Gemeinsam werden wir nach neuen Wegen suchen, um die Fans mit dem Turnier zu verbinden, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen und die Fans näher zum Fussball und zu den besonderen WM-Momenten zu bringen.“

Arjun Sethi, Co-Geschäftsführer von Payward und Kraken, sagte: „Nur der Fussball vermag die ganze Welt in seinen Bann zu ziehen. Während sieben Wochen verfolgen sechs Milliarden Menschen diesen Sport – in jedem Land und in jeder Sprache. Geld sollte auch so funktionieren. Der Fussball hat schon immer Grenzen überwunden. Das gilt auch für Krypto. Lange standen die besten Märkte nur wenigen Menschen offen. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zeigen wir allen, was ihnen bisher entgangen ist: ein offenes, grenzenloses Finanzsystem, an dem jeder mit einem Smartphone in der Tasche teilnehmen kann. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern Realität.“

Die Vereinbarung ist Ausdruck von Krakens wachsender Präsenz im globalen Sport dank Partnerschaften mit führenden Fussballklubs, Motorsportteams und Sportpersönlichkeiten sowie vom gemeinsamen Engagement für Innovation, Gemeinsinn und Fanbeteiligung.