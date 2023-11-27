FIFA und Fanatics erweitern ihre Geschäftsbeziehung um exklusive Sammlerstücke (Tauschkarten, Abziehbilder und Sammelkartenspiele)

Partnerschaft umfasst FIFA-Turniere und -Veranstaltungen ab 2031

Vereinbarung über physische und digitale Sammlerstücke und erstes Programm für Trikotaufnäher im internationalen Fussball

Pressekonferenzen vor dem Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ beim Fanatics Fest am Freitag, 17. Juli 2026

Im Rahmen einer wegweisenden Vereinbarung, die ihre bereits erfolgreiche und weitreichende Geschäftsbeziehung weiter ausbaut, haben die FIFA und Fanatics einen langfristigen, exklusiven Lizenzvertrag für Sammlerstücke unterzeichnet, der Tauschkarten, Abziehbilder und Sammelkartenspiele umfasst. Die Vereinbarung, die 2031 vollständig in Kraft tritt, deckt sowohl physische als auch digitale Sammlerstücke ab.

Ein Beispiel für die innovativen Produkte, die Fans im Rahmen dieser neuen Partnerschaft angeboten werden, ist ein sehr begehrtes Programm für Trikotaufnäher, darunter auch Debütanten-Aufnäher, die den Fussball-Tauschkarten ab 2031 beigefügt werden. Alle Produkte werden von Fanatics Collectibles entworfen und entwickelt und unter der Marke Topps hergestellt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Fanatics über die Laufzeit der Partnerschaft Sammlerstücke im Wert von mehr als USD 150 Millionen kostenlos verteilen und so die Faszination jungen Menschen in allen Regionen der Welt näherbringen und den Jugendfussball weltweit fördern.

„Fanatics treibt die Innovation bei den Sammlerstücken in der gesamten Sportlandschaft enorm voran und bietet Fans damit eine neue, sinnvolle Möglichkeit, mit ihren Lieblingsteams und -spielern in Verbindung zu treten“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Aus Sicht der FIFA können wir die Fanbeteiligung dank unserem globalen Turnierportfolio auf diese Weise optimal globalisieren und zusätzliche Einnahmen generieren, die wir wie immer in den Fussball reinvestieren.“

Michael Rubin, Gründer und Geschäftsführer von Fanatics, dazu: „Das ist ein historischer Tag für unser Unternehmen. Der Weltfussball bietet die grösste Wachstumschance im Sport. Durch die Verbindung der starken FIFA mit dem Innovationspotenzial und unternehmerischen Rückgrat von Fanatics können wir das Storytelling und die Sammlerstücke rund um den Fussball auf ein ganz neues Niveau heben.“

Mike Mahan, Geschäftsführer von Fanatics Collectibles, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der FIFA wirklich innovative Produkte anzubieten, die Fans und Sammler näher an ihre Lieblingsspieler bei den grössten Turnieren heranbringen. Mit unseren topaktuellen Angeboten wollen wir dem Hobbybereich und dem gesamten Weltfussball zu mehr Wachstum verhelfen.“

Pressekonferenzen vor dem Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ finden zum ersten Mal beim Fanatics Fest statt Darüber hinaus werden die offiziellen Pressekonferenzen unter Beteiligung von Trainern und Spielern am Freitag, 17. Juli 2026, zwei Tage vor dem Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, beim Fanatics Fest stattfinden. Die Veranstaltungen umfassen Medientermine für jedes Team und einen Auftritt auf der Bühne.

Am Sonntag, 19. Juli 2026, ist das Fanatics Fest ausserdem Gastgeber eines grossen Public Viewings, bei dem das WM-Finale auf allen Bildschirmen rund um das Javits Center für voraussichtlich zehntausende Zuschauer live übertragen wird.

Innovation und Technologie bei Fanatics Collectibles Seit dem Zusammenschluss mit Fanatics im Jahr 2022 ist Topps bei Produktinnovationen führend und verbessert das Sammlererlebnis in jeder Hinsicht. Das Unternehmen hat den berühmtenRookieDebut-Aufnäherfür die MLB, NBA, NFL, WWE, F1 und MLSsowie weitere Aufnäher-Programme für die wertvollsten Spieler entwickelt, darunter den „MLB Gold Logoman“ und das „NFL Honors Gold Shield“. Darüber hinaus hat Topps neueSouvenirs und In-Game-Erinnerungsstücke eingeführt.