AB InBev verlängert globale Vereinbarung mit der FIFA im Vorfeld der historischen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

AB InBev und die FIFA haben ihre weltweite Partnerschaft verlängert. So wird der weltweit führende Brauereikonzern bis 2030 offizieller Biersponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ sowie der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ . Die Vertragsverlängerung, mit der die beiden Organisationen ihre 40-jährige Zusammenarbeit fortsetzen, wurde zwei Tage vor Anpfiff der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ bekannt gegeben. Neben der bahnbrechenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ , die dieses Jahr erstmals 48 Teams und 104 Spiele umfasst, stellen auch die kommenden Ausgaben der wichtigsten FIFA-Turniere Meilensteine für den Sport dar und geben AB InBev und seinen führenden Marken einzigartige Möglichkeiten, Fans mit dem erforderlichen gesetzlichen Mindestalter ein noch besseres Erlebnis zu bieten.

2030 feiert die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ihren 100. Geburtstag und wird erstmals auf drei Kontinenten ausgetragen. Marokko, Portugal und Spanien tragen das Turnier gemeinsam aus. Hinzu kommen Jubiläumsspiele in Argentinien, Paraguay und Uruguay, wo 1930 die erste WM stattfand. 2027 feiert die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Brasilien ihre Südamerika-Premiere. Dank der enormen Fussballbegeisterung in der gesamten Region dürfte das Turnier den Frauenfussball weltweit noch mehr in den Blickpunkt rücken.

„Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer legendären Partnerschaft mit AB InBev, dem weltweit führenden Brauereiunternehmen, über die wegweisende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr hinaus“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Dank AB InBev konnten wir die Turniere und Veranstaltungen der FIFA auf eine neue Stufe hieven. Noch vor dem Anpfiff der WM 2026 in Nordamerika steht fest, dass wir weiterhin zusammenarbeiten und die Welt mit dem 100-Jahr-Jubliäum der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und dem Frauenfussball noch mehr begeistern und einen.“ „Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist mit ihrem Milliardenpublikum die grösste Sportveranstaltung der Welt“, erklärte Michel Doukeris, Geschäftsführer von AB InBev. „Seit 40 Jahren sind unsere Marken an vorderster Front dabei und unterstreichen damit die enge Verbindung zwischen Bier und Sportkultur. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit der FIFA fortzusetzen und den Fans auf der ganzen Welt noch mehr unvergessliche Momente zu bieten.“ AB InBev ist der offizielle Biersponsor der 23. Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in diesem Jahr, bei der vom 11. Juni bis zum 19. Juli 48 Teams bei 104 Spielen in Kanada, Mexiko und den USA um den Titel kämpfen.