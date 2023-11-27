FIFA und Z präsentieren Vereinbarung zur Übertragung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und weiterer grosser FIFA-Turniere in Indien bis 2034

Partnerschaft zwischen der FIFA und Z zur Übertragung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™, der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ und weiterer FIFA-Wettbewerbe in Indien bis 2034

Landesweite Ausstrahlung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in einem strategisch wichtigen Markt sowie Übertragung wichtiger Männer-, Frauen- und Jugendturniere sowie von dokumentarischen Inhalten

Noch grössere Reichweite der FIFA-Wettbewerbe und noch stärkere Beteiligung der Fans in Indien durch eine breite Übertragung auf mehreren Plattformen

Die FIFA hat mit Z einen Vertrag zur Übertragung und Verbreitung eines breiten Spektrums an FIFA-Wettbewerben in Indien von 2026 bis 2034 abgeschlossen, einschliesslich der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™, und sorgt so für einen breiten Zugang zu Spitzenfussball in einem der wichtigsten Wachstumsmärkte dieses Sports.

Im Rahmen der Partnerschaft überträgt Z im massgebenden Zeitraum 39 Männer-, Frauen- und Jugendwettbewerbe der FIFA. Neben besagten Grossturnieren gehören dazu auch die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™, die FIFA U-20-Weltmeisterschaft™, die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™, die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™, die FIFA-Futsal-Weltmeisterschaft™ sowie der FIFA-Interkontinental-Pokal™. Die Vereinbarung umfasst auch dokumentarische Inhalte, die diese Wettbewerbe betreffen.

Im Rahmen der Partnerschaft werden die Spiele und das dazugehörige Programm über die linearen Fernsehkanäle (UNITE8 Sports) und die digitalen Plattformen von Z (Zee 5) ausgestrahlt. Die mehrsprachige Berichterstattung sorgt in Indien für noch mehr Reichweite und Fanbeteiligung. Dies gilt auch für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist die grösste Show auf Erden. Wir freuen uns sehr, erstmals mit Z zusammenzuarbeiten und dieses globale Spektakel nach Indien zu bringen“, sagte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai.

„Der indische Markt ist für die FIFA von strategischer Bedeutung, da er dank einem jungen und begeisterten Publikum ein immenses Potenzial aufweist. Mit seinem umfassenden Rundfunk- und digitalen Vertriebsnetz, seinen fundierten Kenntnissen über die lokalen Zuschauer sowie seinen plattformübergreifenden Möglichkeiten wird Z wesentlich dazu beitragen, in allen Regionen Indiens noch mehr Fussballfans zu erreichen.“

„Wir freuen uns sehr, dem indischen Publikum eines der grössten Sportereignisse der Welt zu präsentieren“, betonte Punit Goenka, Geschäftsführer von Zee Entertainment Enterprises Ltd.

„Der Fussball erreicht alle Regionen und Bevölkerungsgruppen. Mit den Investitionen in den Erwerb der Medienrechte sowie der Einführung spezieller Sportkanäle bekräftigen wir unseren Glauben an das langfristige Potenzial des Fussballs. Wir investieren in Bereiche, in denen wir aktuelle Relevanz und Wachstumspotenzial sehen. Dank der Partnerschaft mit der FIFA können wir das wahre Potenzial dieses Sports ausschöpfen, unsere Wachstums- und Rentabilitätsstrategie fortsetzen und gleichzeitig allen Fans ein noch besseres Erlebnis bieten.“