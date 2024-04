FIFA-Präsident heißt Schiedsrichter als 'Team One' in Katar willkommen

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat persönlich die 129 Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Video-Spieloffiziellen begrüßt, die die Spiele bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ leiten werden. Er eröffnete das offizielle Schiedsrichter-Trainingslager und betonte die grundlegende Rolle, die das 'Team One' bei der Ausrichtung der besten Auflage des wichtigsten Fussballturniers der Welt spielt. "Sie sind das Team der FIFA", sagte Präsident Infantino. "Sie sind unser Team und Sie sind das wichtigste Team beim Turnier, denn ohne Sie gibt es keinen Fussball, keine Fussball-WM. Das 'Team One' muss als erstes auf dem Feld stehen. Wir brauchen das 'Team One' vom Anstoß des Eröffnungsspiels am 20. November bis zum Abpfiff des Finales, wenn wir den neuen Weltmeister krönen."

In seiner Ansprache betonte der Präsident, dass erstmals in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ auch Frauen unter den für das Turnier ausgewählten 36 Schiedsrichtern, 69 Schiedsrichterassistenten und 24 Spieloffiziellen sind. Der FIFA-Präsident unterstrich die Bedeutung der Einheit und forderte die Teilnehmer auf, den Moment zu genießen und an sich selbst zu glauben. "Erstmals sind auch sechs Frauen dabei. Aber Männer oder Frauen, es sind Schiedsrichter. Für uns und für mich sind wir alle Teil des gleichen Teams", fügte Infantino hinzu. "Sie werden während dieser WM intensive Gefühle empfinden. Die Emotionen gehören zu diesem Abenteuer einfach dazu. Sie werden das Gefühl empfinden, dass vier oder fünf Milliarden Menschen überall auf der Welt zusehen, was hier geschieht. Und von Ihnen wird verlangt, dass Sie zur Stelle sind, dass Sie fit sind, dass Sie bereit sind, dass Sie Entscheidungen treffen, dass Sie Verantwortung übernehmen, und das alles in sehr kurzer Zeit. Sie sind die besten der Welt. Deshalb sind Sie hier." Ebenfalls anwesend war Nasser Al Khater, CEO der FIFA World Cup Qatar 2022 LLC; Mattias Grafström, stellvertretender FIFA-Generalsekretär und Colin Smith, FIFA-Wettbewerbs- und Veranstaltungsdirektor. Die Delegation wurde vom Vorsitzenden der FIFA-Schiedsrichterkommission Pierluigi Collina und dem Leiter der Abteilung Schiedsrichterwesen Massimo Busacca begrüßt. Im Anschluss an die Vorträge und das Seminar nahmen die Offiziellen an einem Orientierungstag teil, der Lerneinheiten zu den Themen Gesundheit und Fitness, VSA und andere unterstützende Technologien sowie Entscheidungsfindung umfasste.