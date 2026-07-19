Gemäss Arsène Wenger, FIFA-Chef für globale Fussballentwicklung, habe sich die Kluft zwischen den früheren Grossmächten des Sports und den übrigen Mannschaften verringert

Seit Katar 2022™ hat sich die Zahl der Tore von ausserhalb des Strafraums verdoppelt

Argentiniens Kampfgeist trifft auf Spaniens Kontrolle, während sich die beiden Mannschaften auf das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Sonntag vorbereiten.

Die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Mannschaften bot spannende Duelle und grossartige Geschichten, während sich die Befürchtungen hinsichtlich eines Qualitätsverlusts laut Arsène Wenger, FIFA-Chef für globale Fussballentwicklung, als unbegründet erwiesen.

Bei einer Pressekonferenz der Technischen Studiengruppe (TSG) der FIFA erklärte Wenger, dass die Erweiterung ein Erfolg gewesen sei.

„Das wurde bereits vor Beginn in Frage gestellt. Wir waren der Ansicht, dass es aus ethischer Sicht notwendig war, jedem oder mehr Mannschaften die Chance zu geben, den Fussball zu vertreten. Alles in allem bin ich überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war und dass die WM ein voller Erfolg war“, sagte der Franzose.

„Es gab Bedenken, dass ‚die Länder nicht gut genug seien‘, und diese Bedenken wurden ausgeräumt. Sie haben nicht nur bewiesen, dass sie gut genug sind, sondern auch einige tolle Spiele und grossartige Unterhaltung geboten. Natürlich denken wir alle an Kap Verde, aber auch an viele (andere) Nationen“, fügte Wenger hinzu, der erklärte, dass qualitativ hochwertiges Training und andere technische Entwicklungen dazu beigetragen hätten, den Abstand zwischen den Ländern zu verringern.

Auf 48 Teams erweiterte FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ laut Arsène Wenger „ein grosser Erfolg“ 02:03

Michael O’Neill, Nationaltrainer Nordirlands und Mitglied der TSG, fand klare Worte in seiner Einschätzung zur Erweiterung: „Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dies [die Qualität] in irgendeiner Weise geschmälert hat“, sagte er. „Wenn überhaupt, dann hat es diese sogar gesteigert. Es eröffnet kleineren Nationen Chancen, was für die Entwicklung des Fussballs in diesen Ländern extrem wichtig ist.“

Der ehemalige Trainer der deutschen Nationalmannschaft und des US-Teams, Jürgen Klinsmann, der 1990 in Italien als Stürmer der deutschen Auswahl die Weltmeisterschaft gewann, stellte fest, dass einige etablierte Nationen es nicht geschafft hätten, weit im Turnier vorzudringen, während andere Länder überraschende Erfolge feierten.

„Grosse Nationen wie Deutschland, die Niederlande und sogar Brasilien sind früh nach Hause gefahren – Mannschaften, von denen man erwartet hätte, dass sie unter die letzten Acht kommen“, sagte er und nannte Kap Verde, die DR Kongo, die Schweiz und Norwegen als Überraschungsteams.

Der ehemalige argentinische Nationalspieler Pablo Zabaleta hob den Punktgewinn des Debütanten Curaçao gegen Ecuador als einen Moment hervor, der den Geist des erweiterten Turniers verkörperte.

„Das war für mich persönlich ein unglaublicher Augenblick – eine tolle Erfahrung für diese Mannschaft. Der Torhüter [Eloy Room] zeigte in dieser Partie hervorragende Paraden, sodass die Spieler diesen Moment geniessen und feiern konnten. Auch in ihrem Heimatland wurde ausgiebig gefeiert.

Genau das möchte man sehen, wenn 48 Teams an dieser FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilnehmen. Jeder hat seinen Moment… es gibt viele positive Aspekte, die man von dieser FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mitnehmen kann“, sagte er.

Die von der TSG während des gesamten Turniers zusammengestellten Leistungsdaten offenbarten einige interessante Trends. Eine der auffälligsten Erkenntnisse war die Zunahme von Fernschüssen. Während der Anteil der Schüsse von ausserhalb des Strafraums im Vergleich zu Katar 2022™ weitgehend unverändert blieb, verdoppelte sich die Anzahl der aus der Distanz erzielten Tore von 8 % auf 16 %.

Klinsmann brachte dies direkt mit der vorsichtigen Herangehensweise vieler Trainer in Verbindung. „Ziemlich viele Trainer zeigten eine etwas defensivere Einstellung und liessen mit einem tiefen Block verteidigen“, sagte er. „Es fielen mehr Tore durch Schüsse aus der Distanz, etwa 18 bis 20 Meter ausserhalb des Strafraums, die durch viele Spieler hindurchgingen, was es für die Torhüter sehr schwierig macht.“

Ein weiterer Trend war die Zunahme von Torhütern, die sich dafür entschieden, den Ball eher wegzufausten, als zu versuchen, ihn zu fangen. Der vermehrte Einsatz der Faustabwehr wurde bei Flanken, Freistössen und insbesondere bei Eckbällen beobachtet.

Pascal Zuberbühler, der ehemalige Schweizer Nationaltorhüter, der die TSG leitet, sagt, dass das Wegfausten mittlerweile als sicherere Option angesehen wird als das Fangen eines hohen Balls.

„Als ich noch spielte, ging man heraus und fing den Ball. Heute… eine gute Faustabwehr mit einer oder zwei Fäusten zu machen, [ist] etwas, das bei diesem Turnier sehr positiv zu beobachten war“, sagte er.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Finale am Sonntag, in dem Argentinien auf Spanien trifft. Die TSG war sich einig, dass diese Partie als Aufeinandertreffen zweier Fussballkulturen zu bezeichnen sei.

„Die eine Mannschaft mit etwas mehr ‚Grinta‘, einem physischeren südamerikanischen Spielstil und natürlich auch aussergewöhnlicher Qualität sowie einem herausragenden Spieler [wie Lionel Messi]. Und das andere Team mit einem Spiel, das auf Intelligenz und Technik basiert“, sagte Wenger.

Auch O’Neill erwartet eine hochklassige Partie mit gegensätzlichen Spielansätzen. „Ich denke, es ist ein faszinierendes Spiel mit zwei sehr unterschiedlichen Stilen: Spanien hat das gesamte Turnier über sehr kontrolliert gespielt, sie haben nur ein Gegentor kassiert und zudem einige späte Siegtreffer erzielt. Argentinien hingegen wurde während des gesamten Turniers immer wieder auf die Probe gestellt: Sie mussten zweimal in die Verlängerung, um die K.o.-Runde zu überstehen. [Sie haben] sehr späte Tore erzielt, auch durch ihre eingewechselten Spieler.

„Wir haben ebenfalls die Magie von Messi gesehen, in dem Sinne, dass sie sich in entscheidenden Momenten des Turniers wahrscheinlich ein wenig auf ihn verlassen. Es ist sehr schwierig, vorherzusagen, wer in dieser Phase der Favorit ist, aber ich denke, die beiden besten Mannschaften stehen im Finale.“