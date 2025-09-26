Technische Studiengruppe für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ bekannt gegeben

Leitender FIFA-Fussballexperte Pascal Zuberbühler übernimmt die Leitung der Gruppe

Expertenteam wird ausführlich über alle 52 Spiele des Turniers berichten

Gastgeber Chile hat alle Vorkehrungen getroffen, um die besten jungen Talente bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ willkommen zu heissen

Die FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ steht vor der Tür, und die Spannung steigt. Die 24 Teilnehmer treffen die letzten Vorbereitungen und die vielversprechenden Talente freuen sich bereits darauf, sich auf der Weltbühne zu präsentieren.

Die aufstrebenden Stars von morgen werden unter den wachsamen Augen der Technischen Studiengruppe (TSG) der FIFA ihr Können unter Beweis stellen. Dabei werden die Experten hochmoderne Analysen aller Spiele der FIFA U-20-Weltmeisterschaft in Chile 2025 durchführen.

Die Leitung der TSG übernimmt Pascal Zuberbühler, leitender FIFA-Fussballexperte und ehemaliger schweizer Nationaltorhüter. An seiner Seite stehen Corinne Diacre, ehemalige französische Verteidigerin und Managerin; Marcin Dorna, langjähriger polnischer Jugendförderungsspezialist; und Marcelo Jara, Trainer und ehemaliger chilenischer Stürmer. Dabei werden sie kompetent vom FIFA Teamleiter für Leistungsanalyse und -daten, Harry Lowe, unterstützt.

Die Aufgabe der TSG besteht darin, Begegnungen zu beobachten, taktische Trends und Innovationen zu identifizieren und diese mithilfe von Beispielen sowie Daten des FIFA‑Leistungsanalyseteams zu veranschaulichen. Diese Trends werden auf fifatrainingcentre.com, , einer innovativen Plattform, die Spielern und Trainern weltweit zugänglich ist, präsentiert. Die TSG‑Mitglieder bestimmen zudem die Gewinner ausgewählter individueller Auszeichnungen, darunter den Goldener Ball und den Goldenen Handschuh von adidas.

„Für diesen Wettbewerb in Chile haben wir eine vielfältige Gruppe von Experten mit unterschiedlichen Hintergründen zusammengestellt, die weitreichende Erfahrungen mitbringen“, sagte Zuberbühler. „Ich freue mich bereits sehr auf das Turnier. Wir sind gespannt auf die unterschiedlichen Spielstile und Herangehensweisen der einzelnen Konföderationen. Natürlich schaue ich mir persönlich die Leistungen der Torhüter und ihre Beteiligung am Spiel genauer an.

„Die Plattform The Training Centre bietet aufschlussreiche Ressourcen und zeigt, wie die FIFA Technologie nutzt, um den Sport global weiterzuentwickeln“, fügte die schweizer Legende hinzu

Insgesamt treten 24 Nationalmannschaften aus aller Welt in Chile vom 27. September bis zum 19. Oktober beim U‑20‑Turnier an; dazu zählen der sechsmalige Sieger Argentinien, der fünfmalige Gewinner Brasilien sowie Frankreich, Spanien und die Ukraine, die die Trophäe jeweils bereits einmal gewonnen haben.

Tickets sind ab 4 000 CLP über FIFA.com/tickets erhältlich. Fans aller Altersgruppen können sich auf ein hochkarätiges Fussballereignis in einem familienfreundlichen Umfeld freuen.

Weitere Informationen zu den Mitgliedern der TSG für das Turnier in Chile 2025:

Corinne Diacre

Die ehemalige französische Innenverteidigerin blickt auf eine aussergewöhnliche Karriere mit 121 Länderspielen — 69 davon als Kapitänin — zurück, in denen sie für ihr Land 14 Tore erzielt hat. Mit einem ihrer Tore sicherte sie Les Bleues die Teilnahme an der FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft 2003™. Nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn wechselte Diacre erfolgreich ins Trainergeschäft und wurde damit die erste Frau, die in der Ligue 2 eine französische Herrenmannschaft leitete. Von 2017 bis 2023 war sie Trainerin der französischen Frauen‑Nationalmannschaft und führte die Mannschaft bei der FIFA‑Frauen‑Weltmeisterschaft 2019™ bis ins Viertelfinale.

Marcin Dorna

Marcin Dorna hat seine Karriere der Nachwuchsförderung im polnischen Fussball gewidmet. Seit er im Jahr 2008 dem polnischen Fussballverband beigetreten ist, hat er in nahezu allen Altersklassen Jugendnationalmannschaften geleitet. Zu seinen grössten Erfolgen zählt das Erreichen des Halbfinales bei der UEFA U‑17‑Europameisterschaft 2012. Aktuell ist Marcin Dorna Sportdirektor beim polnischen Fussballverband.

Marcelo Jara

Jara spielte in seinem Heimatland für insgesamt sieben Vereine (Universidad de Chile, Unión Española, Deportes Concepción, Coquimbo Unido, Universidad de Concepción, Provincial Osorno und O’Higgins) und gewann mit Universidad de Chile 1994 und 1995 zwei aufeinanderfolgende nationale Meisterschaften. Der Stürmer bestritt 1993 sein einziges Länderspiel für Chile. Nachdem er seine Karriere als Spieler beendet hatte, wechselte er auf die Trainerbank und war unter anderem als Interimstrainer bei Universidad de Chile sowie zuletzt bei Deportes Rengo erfolgreich.

Pascal Zuberbühler