Technische Studiengruppe analysiert die FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™

Standpunkte und Tendenzen vor akkreditierten Pressevertretern erläutert

Hohes Wettbewerbsniveau und unterschiedliche Spielstile im Turnierverlauf

Ausserdem Thema: Rolle des Torhüters bei der Spieleröffnung, Muster bei Hereingaben und Raumdeckung bei Eckbällen

Die technische Studiengruppe (TSG) der FIFA hat ihre Analyse der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ präsentiert.

Pascal Zuberbühler, leitender Fussballexperte bei der FIFA, die TSG-Mitglieder Marcin Dorna und Marcelo Jara und Harry Lowe, leitender Leistungsanalyst der FIFA sprachen mit akkreditierten Pressevertretern über ihre Standpunkte und Tendenzen, die sie während des Turniers ausmachen konnten.

„Das Turnier ist mit Blick auf das Wettkampfniveau ein durchschlagender Erfolg. Von Teams mit unterschiedlichen Spielstilen konnten wir viel lernen. Ausserdem sehen wir hier grosse Talente. Der Wettbewerb ist etwas ganz Besonderes“, so Jara.

Dorna betonte, wie interessant es sei, die unterschiedlichen Kulturen, die sich in der Spielweise widerspiegelten, und die taktische und strategische Vielfalt der Teams zu beobachten. „Es ist sehr bereichernd, Teams aus unterschiedlichen Konföderationen zu sehen“, fügte er hinzu.

„Wir freuen uns, dass die Presse Interesse an den Ergebnissen unserer Datenanalysen bei diesem schönen Turnier zeigt“, erklärte Zuberbühler. „Die Nutzung solcher Daten spielt im Fussball eine immer grössere Rolle, und wenn sie uns beim Beobachten der Spiele live zur Verfügung stehen, können wir die Tendenzen im Fussball besser erklären“, betonte er.

Ein Aspekt, den Zuberbühler besonders hervorhob, betraf die Rolle der Torhüter bei der Spieleröffnung.

„Wenn wir die aktuellen Daten mit denen der U-20-WM in Argentinien vergleichen, fallen zwei Dinge auf: Zum einen ist die Anzahl der Abstöße mit einem Kurzpass um 13% angestiegen. Zum anderen werden 18% dieser Kurzpässe von einem Feldspieler zum Torwart gespielt. Vor zwei Jahren waren es nur 2%“, erklärt er.

„Das bedeutet, dass der Torhüter heute bei der Einleitung von Spielzügen eine wichtigere Rolle spielt: Er entscheidet, ob ein Spielzug flach mit mehreren Kurzpässen, mit einem mittleren oder einem langen Pass eingeleitet wird“, so Zuberbühler.

Laut Dorna war ein weiterer Trend im Zusammenhang mit Hereingaben im laufenden Spiel zu beobachten.

„Im Vergleich zur WM in Argentinien wurden fast 200 Hereingaben weniger ausgeführt, diese jedoch von Positionen, die näher am Tor waren. Anstatt von den Flügeln erfolgen die Hereingaben von Positionen innerhalb des Strafraums und sie werden nicht hoch, sondern flach ausgeführt“, erläuterte Dorna.

„Dazu passt die Tatsache, dass die Mehrheit dieser Hereingaben in Tore mündet, die mit dem Fuss erzielt werden, nicht per Kopf. Mit anderen Worten: Es gibt weniger Hereingaben und diese werden anders ausgeführt, gleichzeitig aber effizienter genutzt.“

Zum Schluss ging Jara noch auf einen Aspekt in der Defensive ein. „Wir haben bei der Anzahl der Teams, die bei Eckbällen die Raumdeckung bevorzugen, einen 15-prozentigen Anstieg zu verzeichnen. Während es 2023 in Argentinien noch 30 % waren, sind es jetzt 45%. Dieser Anstieg ging zulasten der anderen beiden Systeme, nämlich der Manndeckung, die von 28% auf 22% zurückfiel und der kombinierten Deckung, die von 39% auf 32% zurückging.“

Von den vier Halbfinalisten haben Argentinien (in 95% der Fälle) und Frankreich (59%) dieses System bevorzugt eingesetzt, während Kolumbien auf Manndeckung setzte (100%) und Marokko der kombinierten Deckung (60%) den Vorzug vor der Raumdeckung (36%) gab.

„Wir halten keines der beiden Systeme für das Bessere. Es ändert sich die Art und Weise, wie man den Ball erobern will. Die Wahl des Systems hängt unserer Auffassung nach von der Spielidee des Trainers und den Eigenschaften der ihm zur Verfügung stehenden Spieler ab.“