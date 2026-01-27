FIFA-Talentakademie: Meilenstein-Veranstaltung in Anguilla – ein „Traum wird wahr“

Anguilla ist die kleinste karibische Nation, die ein Meilenstein-Event veranstaltet

Spieler beschreiben den transformativen Einfluss der FIFA-Talentakademie

Auswirkungen der FIFA-Initiative auf und neben dem Spielfeld

Anguilla ist der kleinste FIFA-Mitgliedsverband (MA), der ein Meilenstein-Event der FIFA-Talentakademie veranstaltet hat. Für die Organisatoren in der karibischen Nation war dies ein „Traum, der wahr geworden ist“.

Das vierte Meilenstein-Event in der Concacaf-Region und das dritte in der Karibik unterstrich den Fortschritt dieser Akademie, die sich von den derzeit 48 aktiven FIFA-Talentakademien weltweit abhebt.

Das Hauptziel der Talentförderung der FIFA und von Arsène Wenger ist es, die globale Wettbewerbsfähigkeit des Männer- und Frauenfussballs auf Nationalmannschaftsebene zu steigern. In Anguilla wurde diese Mission durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem FIFA-Talentcoach Ewan Gunter, dem Anguilla Football Association (AFA) und lokalen Trainern vorangetrieben.

In seiner Rede vor den versammelten Offiziellen und Spielern erklärte Gunter, dass die Akademie einen transformativen Einfluss auf die jungen Menschen habe, die die Möglichkeit erhalten hätten, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

„Das Meilenstein-Event der FIFA-Talentakademie Anguilla ist wahrhaftig ein wahr gewordener Traum. Es ist eine enorme Leistung, dies in einem Land mit nur 15.000 Einwohnern zu erreichen. An die FIFA und die heute hier anwesenden FIFA-Vertreter: Ihre Unterstützung, Ihre Anleitung und Ihr Engagement für dieses Programm haben viele Leben verändert und den Kindern hier gezeigt, dass Träume Wirklichkeit werden können.“

Die Erfolgsgeschichte von Tcari Connor, einem Spieler aus dem FIFA-Talentförderprogramm (TDS), veranschaulicht die Mission der Initiative, „jedem Talent eine Chance zu geben“.

Connor, der aus schwierigen Verhältnissen stammt, hat durch das Programm ein klares Ziel vor Augen gefunden. Er hat sich bis in die U-14-, U-15- und U-17-Nationalmannschaft von Anguilla hochgearbeitet und gibt nun sein Wissen weiter, indem er Trainingseinheiten für jüngere Spieler leitet.

Connor blickt auf seinen Werdegang zurück: „Als wir mit dem Talentförderungsprogramm begonnen haben, war es für mich schon eine große Leistung, zu den besten Spielern meiner Altersgruppe in Anguilla zu gehören. Obwohl ich mir nicht sicher war, auf welcher Position ich spielen würde, glaubte ich, dass ich mich dadurch als Spieler weiterentwickeln würde.

Das Programm hat mir nicht nur im Fussball, sondern auch in meinem Schulalltag und meinem Privatleben dabei geholfen, disziplinierter zu werden. Die Trainer haben mir dabei sehr geholfen. Ich habe Selbstvertrauen aufgebaut und kann mich besser mitteilen. Mein Land zu vertreten, bedeutet mir alles, und ich bin stolz darauf, die Farben meines Landes zu tragen.“

Die Akademie hat eine rasante Expansion erlebt: Von November 2024 bis November 2025 ist die Zahl der Spieler von 32 auf 120 angestiegen. Die Altersgruppen reichen nun von U-12 bis U-17 für Jungen und Mädchen.

Die technischen Auswirkungen sind offensichtlich: Seit November 2024 haben 23 Spieler aus den TDS-Altersklassen ihr Debüt in einer repräsentativen Mannschaft gegeben. Zu den bemerkenswerten individuellen Erfolgen gehört der U-15-TDS-Spieler Jaeron John, der kürzlich ein Probetraining bei der Kategorie-1-Akademie des englischen Premier-League-Clubs Everton FC absolvierte.

Joden Henry, eine Spielerin aus dem Mädchenbereich, berichtete über ihre Erfahrungen: „Ich bin von Anfang an Teil des Talentförderprogramms und kann ehrlich sagen, dass ich mich enorm verbessert habe. Ich habe so viel Zeit und Energie in das Fussballspielen investiert, und für junge Spieler wie mich hat das TDS wirklich einen großen Einfluss gehabt.“

Das Programm hat über den Platz hinaus ein Schutzteam eingerichtet und durch die Integration von Bildung und hochkarätigem Training ein nachhaltiges Fussball-Ökosystem geschaffen. AFA-Präsident Girdon Connor betonte die emotionale und professionelle Bedeutung dieses Meilensteins.

„Diese Errungenschaft bedeutet mir sowohl persönlich als auch in meiner Funktion als Geschäftsführer mehr, als ich in Worte fassen kann. Ich schätze es sehr, mitzuerleben, was hier in Anguilla mit all diesen jungen Spielern geschieht. Noch bedeutungsvoller ist es für mich jedoch, all diese positiven Veränderungen, die sichtbaren Entwicklungen und Investitionen sowie die Verbesserungen unserer Spieler, Schiedsrichter und Infrastruktur mitzuerleben und einfach ein Teil davon zu sein. Diese Träume Wirklichkeit werden zu lassen, bedeutet mir sehr viel“, sagte er.

Das Meilenstein-Event dient als formelle Anerkennung der Fortschritte der Akademie und setzt Maßstäbe für die Talentförderung in der gesamten Region.