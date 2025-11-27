Gianni Infantino lobt FIFA-Talentakademie Tahitis, die erste in Ozeanien

FIFA-Talentakademie des tahitischen Fussballverbands ein erster Meilenstein in Ozeanien

FIFA-Präsident Gianni Infantino in Videobotschaft: „Zukunft des Fussballs gestalten“

FIFA-Talentakademien, ein Kernelement des FIFA-Talentförderprogramms, jetzt in allen sechs Konföderationen offiziell eingerichtet

Laut FIFA-Präsident Gianni Infantino ist der von der FIFA-Talentakademie in Tahiti mit einer Feier gewürdigte Meilenstein der „Beleg dafür, dass das unglaubliche FIFA-Talentförderprogramm weiter Fortschritte macht“.

Das FIFA-Talentförderprogramm (TDS) unter der Leitung von Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, wurde 2022 mit dem Ziel lanciert, jedem Talent in allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden (MV) den Zugang zum Profifussball zu ermöglichen. Eine fundamentale Rolle spielt dabei die Einrichtung einer FIFA-Talentakademie in jedem MV. Bis dato sind weltweit mehr als 40 solcher Akademien in Betrieb, und der tahitische Fussballverband (FTF) hat nun dafür gesorgt, dass es in jeder der sechs Konföderationen eine FIFA-Talentakademie gibt.

„Heute ist in mehrfacher Hinsicht ein historischer Tag für den tahitischen Fussball. Es gibt wirklich Grund zum Feiern, denn Ihre FIFA-Talentakademie ist die erste in Ozeanien, die diesen Meilenstein erreicht. Das bedeutet, dass wir jetzt offiziell in allen sechs Konföderationen vertreten sind – ein Beleg dafür, dass dieses unglaubliche FIFA-Talentförderprogramm weiter Fortschritte macht“, erklärte Infantino in einer Videobotschaft, die beim Durchschneiden des symbolischen Bands eingespielt wurde. An der Zeremonie nahmen FTF-Präsident Thierry Ariiotima und weitere lokale Würdenträger teil.

„Tahiti hat eine junge Bevölkerung und eine Gesellschaft, die den Blick in die Zukunft richtet. Davon zeugt die FIFA-Talentakademie im nationalen Zentrum des tahitischen Fussballverbands, mit der die Zukunft des Fussballs gestaltet wird.“

Tahiti hat eine erstklassige Tradition im Beach-Soccer vorzuweisen. Die Tahitianer haben an den letzten acht Auflagen der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ teilgenommen und zweimal den zweiten Platz belegt. Ansonsten war die pazifische Inselnation allerdings nur bei den FIFA U-20-Weltmeisterschaften 2009™ und 2019 auf der Weltbühne vertreten.

Eines der Kernziele des TDS ist es, die Chancen auf eine regelmässige Teilnahme bevölkerungsärmerer Länder wie Tahiti an Weltmeisterschaften zu erhöhen. An jeder FIFA-Talentakademie werden FIFA-Talenttrainer eingesetzt, um kurzfristig junge Talente zu fördern und gleichzeitig ein lokales Trainingsnetzwerk und langfristige Standards für die Betreuung und das Training junger Talente zu etablieren.

Neben der Ausweitung und häufigeren Durchführung von FIFA-Turnieren, vor allem auf Jugendebene, sollen mit diesem ganzheitlichen Ansatz der Jugendförderung weltweit die Standards erhöht und ein globales Fussballökosystem geschaffen werden, in dem mehr Teams mithalten können.

Derzeit leben 20 der talentiertesten Jungen des Landes in der FIFA-Talentakademie des FTF. Nächstes Jahr werden dann auch Mädchen aufgenommen, die Profispielerinnen werden wollen und das Zeug dazu haben.

„Diese FIFA-Talentakademie baut auf einem starken Fundament auf, um den tahitischen Fussball voranzutreiben und mithilfe erstklassiger Trainer die besten jungen Talenten beim Ausschöpfen ihres Potenzials zu unterstützen. Das ist die Essenz des FIFA-Talentförderprogramms. Es kommt bereits vielen Jungen in Tahiti zugute, und ich freue mich, dass Sie dieses Programm ab nächstem Jahr auch Mädchen anbieten wollen“, fügte der FIFA-Präsident hinzu, der dieses „kleine Paradies“ 2023 besucht hatte.