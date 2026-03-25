Weiterer wichtiger Schritt für den kirgisischen Fussball dank wegweisender Veranstaltung der FIFA-Talentakademie

Wandel im Fussball der Kirgisischen Republik dank dem FIFA-Talentförderungsprogramm (TDS)

FIFA-Talentakademien bei 54 FIFA-Mitgliedsverbänden in allen sechs Konföderationen in Betrieb

Wirkungsvolle Nutzung von FIFA-Forward-Beiträgen durch den kirgisischen Fussballverband

Der Fussball in der Kirgisischen Republik hat seit dem Beitritt zum FIFA-Talentförderprogramm (TDS) vor drei Jahren erhebliche Fortschritte erzielt. Mehrere grosse Infrastrukturprojekte wurden gestartet. Zudem wurde eine nationale Akademie geschaffen, die nun vier Altersgruppen bei den Jungen (Jahrgänge 2010–2014) sowie ein Mädchenteam für drei Alterskategorien beherbergt.

Als jüngste Entwicklung hat der kirgisische Fussballverband (KFU) in seinem Nationalen Trainingszentrum (NTC) in der Hauptstadt Bischkek eine Meilenstein-Veranstaltung der FIFA-Talentakademie abgehalten, an der Kinder der nationalen Akademie teilnahmen.

Im Rahmen der Veranstaltung fand ein Spiel zwischen der Kirgisischen Republik und Usbekistan im Rahmen des U-16-Talent-Cups statt, einem Turnier, an dem auch Tadschikistan und Kasachstan teilnahmen und bei dem alle vier Mannschaften Spieler aus FIFA-Talentakademien einsetzten.

Anwesend waren der Senior-Vizepräsident des KFU, Nurdin Bukuev, sowie Vertreter der FIFA und FIFA-Legenden, darunter der ehemalige bulgarische Stürmer Hristo Stoichkov und die spanische Gewinnerin der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™, Claudia Zornoza.

„Für uns ist es das wichtigste Ziel, talentierte Kinder aus allen Regionen des Landes zu finden und ihnen gleiche Chancen zu bieten“, so Bukuev.

„Die Förderung vielversprechender Spieler liegt in unserer Verantwortung. Wir legen besonderen Wert darauf, die internationale Erfahrung unserer jungen Spieler zu erweitern, den Trainingsprozess zu verbessern, geeignete Bedingungen zu schaffen und die Ausbildung von Trainern und Fachkräften zu stärken. Wir sind zuversichtlich, dass unsere jungen Spieler Hoffnung für die Zukunft wecken und uns helfen werden, unseren grössten Traum zu verwirklichen – die Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft.“

Mit den Geldern aus dem FIFA-Forward-Programm hat der KFU ferner ein umfassendes Sanierungsprojekt des nationalen Trainingszentrums finanziert, das nun als ideale Trainingsbasis für die Nationalteams des Landes dient. Des Weiteren wurde ein neues Unterkunftsgebäude für bis zu 100 Personen erstellt sowie eine Tribüne mit 1000 Plätzen neben einem Trainingsplatz mit einem Dach und vier neuen Umkleidekabinen versehen. Die Spielfelder in der Nebenanlage in Osch (Momunow-Akademie) wurden ebenfalls modernisiert.

Im Mai 2025 lancierte der KFU ferner das FIFA-Arena-Programm mit Minifeldern an zwei Schulen in Bischkek.

„Diese FIFA-Talentakademie wird auf diesem soliden Fundament aufbauen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Videobotschaft, die bei der Einweihung eingespielt wurde. „Mit Ihrem neuen Talentsichtungssystem bieten Sie ihren grössten Talenten die Chance, ihr gesamtes Potenzial auszuschöpfen. Ich freue mich auch sehr, dass Ihre nationale Akademie neben vier Altersgruppen für Jungen auch ein Mädchenteam mit verschiedenen Altersgruppen umfasst.“

Zudem merkte er an: „Mit den vergrösserten FIFA-Turnieren bieten wir allen FIFA-Mitgliedsverbänden mehr Möglichkeiten denn je. Ich kann es kaum erwarten, die Absolventen Ihrer Akademie für die Kirgisische Republik auf der Weltbühne zu sehen.“