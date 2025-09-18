Kasachstan macht weitere Fortschritte mit dem Meilenstein-Event der FIFA Talent Academy

Meilenstein-Event im nationalen Trainingszentrum der kasachischen Fussballföderation (KFF) in Talgar

„Kasachstans Führung verstehen die Chancen, die der Fussball jungen Menschen bietet“, sagt FIFA-Präsident Gianni Infantino

Der neu gewählte KFF-Präsident Marat Omarov traf Präsident Infantino im Home of FIFA

Kasachstan hat ein Meilenstein-Event der FIFA Talent Academy ausgerichtet – als Teil der laufenden Bemühungen der kasachischen Fussballföderation (KFF), den Fussball im Land weiterzuentwickeln und jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, am Sport teilzunehmen und ihr Potenzial auszuschöpfen.

Die FIFA Talent Academy Kasachstan ist Teil des FIFA Talent Development Scheme (TDS), das in mehr als 180 FIFA-Mitgliedsverbänden (MAs) weltweit eingeführt wurde und ihnen fachliche Unterstützung bietet, um sicherzustellen, dass jeder talentierte Spieler eine Chance erhält.

Das Engagement der zentralasiatischen Nation für die Fussballentwicklung war auch Hauptthema eines Treffens im Home of FIFA in Zürich, Schweiz, zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino und dem neu gewählten KFF-Präsidenten Marat Omarov.

Das Meilenstein-Event fand im Talgar-Trainingszentrum der KFF statt, wo mit Unterstützung des FIFA-Forward-Programms drei Spielfelder gebaut wurden und sich auch die Akademie befindet. An der Zeremonie nahmen teil: KFF-Generalsekretär David Loriya, KFF-Technischer Direktor Gennadiy Skurtul, FIFA-Direktor für Globale Fussballentwicklung Steven Martens, FIFA-Leiter des High-Performance-Programms Ulf Schott, FIFA-Legende Christian Karembeu – FIFA-Weltmeister mit Frankreich – sowie FIFA-Talenttrainer Vitālijs Astafjevs, der ehemalige lettische Nationalspieler, der sein Land bei dessen einziger UEFA-EURO-Teilnahme 2004 vertrat. Auch Kuralbek Ordabayev und weitere kasachische Legenden waren anwesend, ebenso wie die Nachwuchsspieler der KFF-Akademie. „Für mich ist klar, dass Kasachstan eine Fussballnation ist, deren Führung die Chancen erkannt hat, die unser schöner Sport jungen Menschen bietet. (Das FIFA-Talentförderungsprogramm) wird helfen, lokale Talente zu erkennen, zu fördern und weiterzuentwickeln. Es bietet Jungen und Mädchen einen Weg, sowohl regional als auch global zu glänzen“, sagte der FIFA-Präsident in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft.

„Wir wollen soziale und persönliche Entwicklung fördern, ganzheitlich gebildete Persönlichkeiten formen, indem wir durch den Fussball Werte wie Disziplin, Teamarbeit und Führungsstärke vermitteln – damit die Spieler nicht nur auf dem Platz glänzen, sondern auch als verantwortungsbewusste, engagierte Mitglieder der Gesellschaft wachsen.“

FIFA Talent Academy Kasachstan Meilenstein-Event | FIFA-Präsident Gianni Infantino 03:11

Die FIFA Talent Academy Kasachstan ist eines von 39 Projekten dieser Art, die weltweit in Betrieb ist. Jede dieser Akademien verfolgt das Ziel, den besten Nachwuchsspielern eine optimale Ausbildung zu bieten, ihnen Zugang zu geeigneten Trainingsanlagen zu ermöglichen und ihnen die Chance zu geben, sich in einem wettbewerbsorientierten Umfeld zu beweisen.

„Das ist ein wichtiger Schritt nach vorne für uns. Wir sind FIFA für die Unterstützung dankbar und zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Voraussetzungen schaffen können, um zukünftige Champions aus Kasachstan hervorzubringen“, betonte KFF-Technischer Direktor Gennadiy Skurtul.

Der FIFA-Präsident konnte sich im Mai 2023 bei seinem Besuch im Land selbst ein Bild von den Fortschritten Kasachstans machen. Er nahm an der Eröffnungsfeier der Endrunde der Nationalen Mädchenfussball-Schulliga teil und besuchte das „Home of Football“ der KFF.

Zusätzlich zur FIFA Talent Academy plant die KFF, das FIFA-Arena-Projekt zu unterstützen, in dessen Rahmen weltweit mehr als 1.000 Miniplätze entstehen sollen – insbesondere in weniger privilegierten städtischen und ländlichen Regionen.

KFF-Präsident Omarov wurde im Dezember 2024 gewählt und stellte im Februar 2025 eine Vierjahresstrategie zur Transformation des kasachischen Fussballs vor, mit einem Schwerpunkt auf Infrastruktur, Nachwuchsförderung und Schiedsrichterwesen. Er traf sich ausserdem mit Vereinen der Premier und First League, um strategische Initiativen vorzustellen.

Am 16. September hielt er sein erstes offizielles Treffen mit dem FIFA-Präsidenten im Home of FIFA in Zürich ab. „Mit tatkräftiger Unterstützung durch die FIFA-Forward-Mittel hat Präsident Omarov grosse Hingabe gezeigt, den Fussball in seinem Land voranzubringen“, sagte der FIFA-Präsident nach ihren Gesprächen.