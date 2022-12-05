Fussballaktivitäten und insbesondere Grossveranstaltungen wie die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ verursachen erhebliche Mengen an Abfall. Als internationaler Sportverband und Turnierveranstalter ist es eine unserer Prioritäten, die Menge des erzeugten Abfalls zu reduzieren. Wo dies nicht möglich ist, strebt die FIFA an, Produkte wiederzuverwenden und Produkte aus recycelten Materialien zu beschaffen, die danach ihrerseits recycelt oder anderweitig verwendet werden können.