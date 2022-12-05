Fussballaktivitäten und insbesondere Grossveranstaltungen wie die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ verursachen erhebliche Mengen an Abfall. Als internationaler Sportverband und Turnierveranstalter ist es eine unserer Prioritäten, die Menge des erzeugten Abfalls zu reduzieren. Wo dies nicht möglich ist, strebt die FIFA an, Produkte wiederzuverwenden und Produkte aus recycelten Materialien zu beschaffen, die danach ihrerseits recycelt oder anderweitig verwendet werden können.
Wo Einrichtungen vorhanden sind, um organisches Material in Dünger umzuwandeln, setzen wir auch auf den Einsatz von kompostierbaren Produkten. Auf diese Weise verwertet werden können zum Beispiel Besteck aus Holzfasern, Essensreste, kompostierbare Becher, Rasenabfälle, Holzwerkstoffe oder benutzte Servietten und Handtücher.
Dies praktizieren wir an unserem Hauptsitz und bei unseren Turnieren.
Beschilderung
Wir ergreifen Massnahmen zur Entfernung oder Reduzierung nicht unbedingt notwendiger Beschilderungen.
Wir versuchen, Beschilderungsstrukturen und -materialien bei künftigen Veranstaltungen wiederzuverwenden.
Wir verwenden nach Möglichkeit recycelte Materialien, die danach ihrerseits recycelt oder anderweitig verwendet werden können.
Speisen und Getränke
Wir wollen:
die Verwendung von Einwegverpackungen vermeiden und reduzieren,
durch das Bereitstellen von Mahlzeiten für Mitarbeitende Lebensmittelabfälle reduzieren,
wiederverwendbare, kompostierbare und recycelbare Verpackungen verwenden,
übrig gebliebene Lebensmittel nach Möglichkeit spenden,
Essensreste wenn möglich kompostieren.
So wurden zum Beispiel bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ übrig gebliebene Lebensmittel aus den Stadien dem Spielortpersonal angeboten, Hilfsorganisationen gespendet, an Schweinemasten abgegeben und/oder kompostiert.
In Ländern, in denen keine bestehende Infrastruktur für Umnutzung, Recycling und Kompostierung vorhanden ist, arbeiten wir mit den Ausrichtern zusammen, um die Bereitstellung geeigneter Infrastruktur zu beschleunigen und Recycling durch Sensibilisierungskampagnen zu fördern.