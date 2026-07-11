Offizielle WM-Maskottchen setzen sich für Nachhaltigkeit ein

Die offiziellen Maskottchen der FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ ermutigen die Fans, sich für ökologische Nachhaltigkeit einzusetzen

Am Spieltag werden die Fans durch Beschilderungen und „Spielerkarten“-Displays mit Maskottchenmotiven mit Nachhaltigkeitsbotschaften konfrontiert

Jedes Maskottchen repräsentiert ein Gastgeberland und verbindet eine Geschichte zum Thema Naturschutz mit einem einfachen Aufruf zum Handeln

Zu den beliebtesten Aspekten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zählen die Maskottchen: Maple™, der Elch, Zayu™, der Jaguar, und Clutch™, der Weißkopfseeadler, erfreuen sich bei den Fans in den Stadien und auf den FIFA Fan Festivals in allen 16 Austragungsstädten großer Beliebtheit.

Doch hinter dieser Geschichte steckt mehr als nur ein paar niedliche Wesen, die Selfies mit Fussballfans machen, denn jedes der Maskottchen vermittelt dank der Aktion „The Planet is Our Field“ eine wichtige Botschaft, die jeder beherzigen sollte. Unter Einbeziehung der drei offiziellen Maskottchen und durch die Förderung einfacher, alltäglicher Handlungen, die die ökologische Nachhaltigkeit unterstützen, während gleichzeitig verdeutlicht wird, dass der Schutz der Natur dazu beiträgt, die Zukunft des Fussballs zu sichern, ist „The Planet is Our Field“ eine Kampagne zur Sensibilisierung für Nachhaltigkeit im Rahmen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026, die darauf abzielt, die Fans einzubinden, indem sie den Zusammenhang zwischen Fußball und der Natur hervorhebt.

The Planet is Our Field 00:25

Die Fans werden durch Beschilderungen und Roll-up-Displays mit „Spielerkarten“ im Maskottchen-Design mit Nachhaltigkeitsbotschaften konfrontiert. Jedes Maskottchen repräsentiert ein Gastgeberland und verbindet eine Geschichte zum Thema Naturschutz mit einem einfachen Aufruf zum Handeln. Maple, der Elch aus Kanada, ermutigt die Fans, sich für Gemüse, Obst oder pflanzliche Mahlzeiten zu entscheiden, und hebt dabei die Bedeutung von Wäldern und Elchen für die Erhaltung gesunder Ökosysteme hervor. Clutch, der Weißkopfseeadler aus den Vereinigten Staaten, wirbt für das Gehen, Radfahren, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder Fahrgemeinschaften zur Reduzierung von Emissionen und führt dabei den Erfolg beim Artenschutz des Weißkopfseeadlers als Beispiel für gemeinsames Umweltengagement an.

Zayu, der Jaguar aus Mexiko, regt zur ordnungsgemäßen Mülltrennung und zum Recycling an und verdeutlicht dabei die Rolle des Jaguars für den Erhalt der Artenvielfalt in tropischen Wäldern.

Indem diese Aktionen mit den typischen Tierarten der jeweiligen Gastgeberländer verknüpft werden, macht die Kampagne das Thema Nachhaltigkeit greifbar, einprägsam und relevant für das Erlebnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft – und trägt so zu der übergeordneten Idee bei, dass jeder eine Rolle beim Schutz unseres Planeten spielt. Um die Fans zusätzlich zu motivieren, arbeitet die FIFA gemeinsam mit Coca-Cola an der Aktion „Every Throw-In Counts“ – einer Fan-Challenge, die die Menschen dazu ermutigt, während des Turniers einfache, positive Maßnahmen zu ergreifen, vom Recycling über die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bis hin zu körperlicher Aktivität und Fussballspielen. Durch das Hochladen eines Fotos der Aktion erzielen die Teilnehmer Tore für ihre Nationalmannschaft und haben die Chance, besondere FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™-Preise zu gewinnen. Bis heute haben mehr als 6.000 Fans teilgenommen und über 43.000 Tore erzielt.