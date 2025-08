FIFA-Präsident zeigt Grüne Karte für den Planeten

"Als FIFA-Präsident bitte ich am heutigen Weltumwelttag alle, die den Fussball lieben und denen die Umwelt am Herzen liegt, die Grüne Karte für den Planeten zu zeigen", so Gianni Infantino in seiner Videobotschaft. "Die FIFA erfüllt ihre Rolle mit unserem Ziel, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 CO2-neutral zu gestalten. Ich rufe Sie also alle auf, die Grüne Karte der FIFA für den Planeten zu zeigen und eine kurze Nachricht aufzunehmen, in der Sie uns sagen, was Sie tun werden, um die Umwelt zu schützen und unsere Welt zu retten, und diese Nachricht in den Sozialen Medien zu veröffentlichen. Lassen Sie uns dieses Thema gemeinsam anpacken!"