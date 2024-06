Zusammenschluss von Fussball, Technologie und Bildung zur Lancierung des FIFA-Programms für digitale Bildung in Paraguay

Im Rahmen ihres sozialen Engagements mithilfe des Fussballs lanciert die FIFA das Programm nach Belize nun auch in Paraguay. Das Programm umfasst Informatik- und Robotikkurse an Schulen und bietet den Lehrern praktische Instrumente und Aktivitäten zur Integration von Programmieren und Robotik in den täglichen Unterricht. Gefördert werden so digitale Kompetenzen sowie Fähigkeiten wie analytisches Denken, Kreativität, Zusammenarbeit und Problemlösung bei schutzbedürftigen Kindern.