Nicaragua öffnet die Türen für "Football for Schools"

F4s vom 24. bis 26. Mai in Nicaragua gestartet

Teilnahme von etwa 100 Kindern und 35 Erwachsenen, darunter Lehrkräfte und Vertreter des FENIFUT

Fünftes Land der Nord-, Mittelamerika- und Karibikzone, das am Programm teilnimmt

In den letzten Tagen hat sich das Leben von Nora Miranda, Sportlehrerin in Nicaragua, positiv verändert. "Die Vorstellung von 'Football for Schools' war eine einzigartige Erfahrung, sehr interessant und vor allem inspirierend", erklärt sie.

Sie hat gerade den Start des Projekts "Football for Schools" in ihrem Land miterlebt und fährt beeindruckt fort: "Als Lehrerin und ehemalige Nationalspielerin meines Landes hat das Ganze mich persönlich so motiviert, dass ich technische Schulungen machen werde, um allen Kindern in Nicaragua helfen zu können. Ich möchte ihnen zeigen, wie weit man es mit Einsatz, Engagement und Liebe zum Fussball bringen kann."

Mit ihrer Freude und Begeisterung ist sie nicht allein. Auch die Organisatoren der Veranstaltung und die anderen 29 Sportlehrer und Sportlehrerinnen sowie fünf Mitglieder der Kinderfussballabteilung des nicaraguanischen Fussballverbands (FENIFUT), die vom 24. bis 26. Mai im Nationalstadion von Nicaragua in der Landeshauptstadt Managua dabei waren, zeigten sich begeistert. "Nicaragua hat uns vom ersten Tag an positiv überrascht. Es heißt manchmal, das sei ein gefährliches Land, aber dieses Gefühl hatten wir nie. Ganz im Gegenteil. Wir haben ein Land und eine Gesellschaft entdeckt, die wirklich wunderbar sind", meint Alexandra Huete, Koordinatorin des Programms "Football for Schools".

Huete weiter: "Das hat sich auch in den Schulungsraum und aufs Spielfeld des Nationalstadions von Nicaragua übertragen, wo wir drei Tage mit den Lehrern verbracht haben, die sehr gut mitgemacht haben und dankbar für die Chance waren, die die FIFA ihnen über 'Football for Schools' bietet."

Die Schulung für das "Football for Schools"-Projekt in Nicaragua war in zwei Phasen gegliedert. Sie begann mit einem theoretischen Teil, in dem die Methodik und Philosophie des Programms vermittelt wurden. Außerdem gab es detaillierte und zielgerichtete Informationen zur Funktionsweise der zugehörigen App. In der zweiten Phase wurden praktische Tipps zur Einbindung von Lebenskompetenzen in das Fussballtraining gegeben.

Am dritten Tag nahmen dann die Lehrer das Heft in die Hand und leiteten drei in der App enthaltene Trainingseinheiten. 100 Kinder einer lokalen Schule hatten so Gelegenheit, im Rahmen eines Festivals in einem sicheren Umfeld Fussball zu spielen und perfekt auf sie zugeschnittene Übungen zu absolvieren. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und der öffentliche Auftakt des Programms "Football for Schools". Anwesend waren auch Vertreter des FENIFUT, des Bildungsministeriums und sowie Medienvertreter.

"Trotz des regnerischen Morgens waren alle am Festival teilnehmenden Kinder und Lehrer mit Leidenschaft und Begeisterung bei den unterschiedlichen Aktivitäten dabei. Wir haben mehr als anderthalb Stunden gespielt, und niemand schien erschöpft zu sein!", meint Antonio Buenaño, Koordinator des Projekts "Football for Schools".

An den Auftaktveranstaltungen nahmen nur Lehrer aus der Region Managua teil. Der FENIFUT hielt es für sinnvoll, dort mit einem Pilotprojekt zu beginnen und Schlüsse für die Umsetzung in anderen Landesteilen zu ziehen.