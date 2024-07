Kinder freuen sich über Football for Schools" in Indonesien

Am Mittwoch begann in Indonesien ein zweitägiger "Football for Schools"-Kurs

30 Lehrkräfte und 300 Schulkinder waren dabei

Im bevölkerungsreichsten Land Südostasiens wächst die Leidenschaft für den Fussball

In Indonesien, einem Land mit 270 Millionen Einwohnern, ist die Leidenschaft für den Fussball groß. In den vergangenen Jahren wurden unter der Führung des Fussballverbandes von Indonesien (PSSI) enorme Fortschritte erzielt. Bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™ in gut sechs Monaten will das Land diese Fortschritte vor den Augen der Fussballwelt demonstrieren. Nun hatte die nächste Generation die Gelegenheit, ihre Begeisterung für das beliebteste Spiel der Welt zu zeigen, als in dieser Woche der erste "Football for Schools"-Kurs in der indonesischen Hauptstadt Jakarta stattfand.

Das 2019 von der FIFA in Zusammenarbeit mit der UNESCO lancierte Programm will den Zugang zum Fussball für Mädchen und Jungen rund um die Welt noch einfacher machen, indem Fussballaktivitäten in die Lehrpläne der Schulen eingebunden und die Heranwachsenden durch Fussball und die Vermittlung wertvoller Lebenskompetenzen gestärkt werden. Diese Ziele standen auch während des zweitägigen "Football for Schools"-Kurses in Indonesien im Mittelpunkt. Der Kurs mit dem Titel "FIFA Football for Schools Workshop zum Kompetenzaufbau" wandte sich an 300 Schulkinder und 30 Lehrkräfte. Der Kurs im Gelora-Bung-Karno-Komplex in Jakarta wurde von drei FIFA-Experten geleitet und umfasste sowohl theoretische als auch praktische Einheiten, die darauf abzielten, diesen jungen Menschen die Fussballphilosophie und Lebenskompetenzen zu vermitteln.

Unter den Anwesenden waren auch die indonesischen Stars Bambang Pamungkas und Marco Motta. PSSI-Präsident Mochamad Iriawan wandte sich mit inspirierenden Worten an die Teilnehmer. Er sagte: "Bei diesem Programm geht es nicht nur um Fussball oder Schule. Es ist eine Lektion für das ganze Leben. Ausbilder, Trainer und Lehrkräfte sind Vorbilder und haben einen starken Einfluss auf Heranwachsende. Nach diesem Programm haben sie eine starke Beziehung zueinander." "Ich hoffe, dass diese Kinder hier, Mädchen wie Jungen, in zehn oder 15 Jahren Stars im Fussball und auch in anderen Bereichen werden können. Sicher ist, dass sie einen echten Beitrag für unser geliebtes Indonesien leisten können. Ihr seid die Zukunft unseres Landes. Ihr seid Indonesier. Mit all euren unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen kommt Ihr hierher, um gemeinsam zu spielen und zu lernen."

Alexandre Gros, der Projektleiter von Football for Schools, sagte: "Unser Ziel in Indonesien ist es, so vielen Mädchen und Jungen die Möglichkeit zu geben, in der Schule einen ersten Kontakt mit dem Fussballsport zu haben, wobei der Spaß im Mittelpunkt steht. Dabei verfolgen wir zwei Ziele: Wir wollen, dass mehr Heranwachsende Fussball spielen, und wir wollen sicherstellen, dass die Kinder durch das Spiel wichtige Lebenskompetenzen und Werte lernen." Der Kurs begann damit, dass sich die Lehrkräfte die kostenlose F4S-App herunterluden, mit der sie sich online weiterbilden können. Dieses Tool enthält mehrere hundert Stunden Videotutorials zur Vermittlung von Bildungsbotschaften und zur Durchführung von grundlegenden Fussball-Trainingseinheiten für Kinder zwischen vier und 14 Jahren.

Start von Football for Schools in Indonesien Previous 01 / 10 FIFA Football for schools (7) 02 / 10 FIFA Football for schools (15) 03 / 10 FIFA Football for schools (14) 04 / 10 FIFA Football for schools (13) 05 / 10 FIFA Football for schools (12) 06 / 10 FIFA Football for schools (11) 07 / 10 FIFA Football for schools (10) 08 / 10 FIFA Football for schools (6) 09 / 10 FIF Football for schools (5) 10 / 10 FIFA football for schools (8) Next